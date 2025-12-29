Видео
Главная Финансы Для ФЛП отсрочили важное условие — что смогут делать

Для ФЛП отсрочили важное условие — что смогут делать

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 21:07
Платёжные терминалы для ФЛП I группы — когда обязали установить устройства
Мобильный терминал для оплаты. Фото: Новини.LIVE

Кабмин Украины перенес появление обязательных безналичных расчетов для физлиц-предпринимателей (ФЛП). С 1 января 2026 года платежные терминалы для расчетов должны были предоставлять ФЛП на едином налоге I группы, среди которых бизнесы, продающие услуги или товары через торговые автоматы или во время выездной торговли.

Об этом написала в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Подробнее о решении Кабмина

По информации главы правительства, ФЛП I группы смогут не использовать устройства пока действует военное положение и еще в течение трех месяцев после того, как его отменят. Как отметила в своем сообщении Юлия Свириденко, с такой просьбой к правительству обращался малый бизнес.

"Отсрочка также дает бизнесу время подготовиться к переходу на безналичные расчеты и в будущем выбрать удобный способ для оплаты: POS-терминалы, мобильные приложения или QR-коды", — говорится в сообщении.

Что должно было измениться для ФЛП

Согласно Закону Украины "О платежных услугах", торговцев обязали предоставлять безналичные расчеты за товары и услуги. Операции должны были происходить с применением:

  • электронных платежных средств;
  • платежных приложений;
  • платежных устройств (POS-терминалов).

Для реализации этой нормы в 2022 году Кабинет Министров принял постановление № 894 и предусмотрел, что в населенных пунктах, в зависимости от количества населения, бизнес постепенно будет вводить для людей возможность рассчитываться безналичным способом. До 1 января 2026 года это правило не касалось некоторых торговцев, в том числе и ФЛП I группы.

Как стало известно ранее, для ФЛП в Украине регистрация НДС не станет обязательной. Но Министерство финансов работает над законопроектом, чтобы обязать некоторых предпринимателей платить налог с 1 января 2027 года. Также мы писали, что часть ФЛП не платит военный сбор. В 2026 году льготой будут пользоваться ФЛП-военнослужащие и бизнес с регистрацией на ВОТ.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
