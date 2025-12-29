Платіжні термінали для ФОП I групи — коли зобов'язали встановити пристрої

Мобільний термінал для оплати. Фото: Новини.LIVE

Кабмін України переніс появу обов'язкових безготівкових розрахунків для фізосіб-підприємців (ФОП). З 1 січня 2026 року платіжні термінали для розрахунків мали б надавати ФОПи на єдиному податку I групи, серед яких бізнеси, які продають послуги чи товари через торговельні автомати або під час виїзної торгівлі.

Про це написала у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Детальніше про рішення Кабміну

За інформацією глави уряду, ФОПи I групи зможуть не використовувати пристрої допоки діє воєнний стан і ще впродовж трьох місяців після того, як його скасують. Як зазначила у своєму повідомленні Юлія Свириденко, з таким проханням до уряду звертався малий бізнес.

"Відтермінування також дає бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки й у майбутньому обрати зручний спосіб для оплати: POS-термінали, мобільні застосунки або QR-коди", — йдеться в повідомленні.

Що мало змінитися для ФОПів

Відповідно до Закону України "Про платіжні послуги", торговців зобов'язали надавати безготівкові розрахунки за товари та послуги. Операції мали відбуватися із застосуванням:

електронних платіжних засобів;

платіжних додатків;

платіжних пристроїв (POS-терміналів).

Для реалізації цієї норми 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 894 та передбачив, що у населених пунктах, залежно від кількості населення, бізнес поступово запроваджуватиме для людей можливість розраховуватися безготівковим способом. До 1 січня 2025 року це правило не торкалося деяких торговців, зокрема й ФОПів I групи.

Як стало відомо раніше, для ФОП в Україні реєстрація ПДВ не стане обов'язковою. Натомість Міністерство фінансів працює над законопроєктом, щоб зобов'язати деяких підприємців платити податок з 1 січня 2027 року. Також ми писали, що частина ФОПів не сплачує військовий збір. У 2026 році пільгою користуватимуться ФОПи-військовослужбовці та бізнес з реєстрацією на ТОТ.