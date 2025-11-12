Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Детям с инвалидностью будут платить больше — какими будут суммы

Детям с инвалидностью будут платить больше — какими будут суммы

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 19:40
обновлено: 17:12
Выплаты детям с инвалидностью вырастут — какие суммы будет выплачивать государство
Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине хотят обновить финансовую помощь семьям, в которых есть дети с инвалидностью. Выплаты привяжут к уровню минимальной зарплаты.

Соответствующий Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" по формированию комплексной государственной поддержки и повышения социальных гарантий для семей с лицами с инвалидностью появился на сайте Верховной Рады.

Реклама
Читайте также:

Новые выплаты для детей с инвалидностью

В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас социальная помощь детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства, не соответствует современным социальным стандартам и не обеспечивает минимально достаточного уровня жизни. Так, основной вид поддержки — это государственная социальная помощь, которая исчисляется в прожиточном минимуме, однако этот показатель по состоянию на сейчас критически занижен.

"Другие виды социальной поддержки, на которые имеют право семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью или в составе которых есть лица с инвалидностью с детства, являются фрагментированными и закреплены в различных нормативно-правовых актах, а затем не обеспечивают комплексного и интегрированного подхода к поддержке таких людей", — говорится в документе.

Как и когда изменятся выплаты

Предлагается отвязать государственную социальную помощь от прожиточного минимума и вычислять ее в соотношении с минимальной зарплатой. Размер финпомощи возрастет, а именно:

  • дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет — будут получать 100% минимальной заработной платы (8 647 грн в 2026 году);
  • лица с инвалидностью с детства I группы — 100% минимальной заработной платы (8 647 грн в 2026 году);
  • люди с инвалидностью с детства II группы — 70% минимальной заработной платы (6 052 грн в 2026 году);
  • людям  с инвалидностью с детства III группы — будут платить 30% минимальной заработной платы (2 594 грн в 2026 году).

Также в планах — ввести пособие по уходу, но позволить одному из родителей не оставлять работу. Размер помощи в таком случае будет минимальным — не ниже 100% минимальной заработной платы для детей, нуждающихся в наибольшей степени поддержки и лиц с инвалидностью с детства I группы.

Как отметила одна из соавторов документа, руководительница подкомитета по вопросам молодежной политики Ирина Борзова, народным депутатам предлагают поддержать переход от фрагментарной к системной помощи.

"Целью законопроекта является создание современной, справедливой и гибкой системы государственной поддержки детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства, обеспечивающей достойный уровень жизни", — подчеркнула Борзова.

Отметим, что по состоянию на 7 ноября 2025 года проект закона был предоставлен народным избранникам на ознакомление. Дата голосования пока неизвестна.

Ранее мы объясняли, какую финансовую поддержку получат люди с инвалидностью по программе "Зимняя поддержка". Деньги можно будет использовать на зимнюю одежду и обувь, лекарства и витамины. Еще мы писали, кому из граждан ежемесячно будут платить по 4,5 тысячи гривен.

выплаты дети финансовая помощь инвалидность денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации