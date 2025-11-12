Выплаты детям с инвалидностью вырастут — какие суммы будет выплачивать государство

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине хотят обновить финансовую помощь семьям, в которых есть дети с инвалидностью. Выплаты привяжут к уровню минимальной зарплаты.

Соответствующий Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" по формированию комплексной государственной поддержки и повышения социальных гарантий для семей с лицами с инвалидностью появился на сайте Верховной Рады.

Новые выплаты для детей с инвалидностью

В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас социальная помощь детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства, не соответствует современным социальным стандартам и не обеспечивает минимально достаточного уровня жизни. Так, основной вид поддержки — это государственная социальная помощь, которая исчисляется в прожиточном минимуме, однако этот показатель по состоянию на сейчас критически занижен.

"Другие виды социальной поддержки, на которые имеют право семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью или в составе которых есть лица с инвалидностью с детства, являются фрагментированными и закреплены в различных нормативно-правовых актах, а затем не обеспечивают комплексного и интегрированного подхода к поддержке таких людей", — говорится в документе.

Как и когда изменятся выплаты

Предлагается отвязать государственную социальную помощь от прожиточного минимума и вычислять ее в соотношении с минимальной зарплатой. Размер финпомощи возрастет, а именно:

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет — будут получать 100% минимальной заработной платы (8 647 грн в 2026 году);

лица с инвалидностью с детства I группы — 100% минимальной заработной платы (8 647 грн в 2026 году);

люди с инвалидностью с детства II группы — 70% минимальной заработной платы (6 052 грн в 2026 году);

людям с инвалидностью с детства III группы — будут платить 30% минимальной заработной платы (2 594 грн в 2026 году).

Также в планах — ввести пособие по уходу, но позволить одному из родителей не оставлять работу. Размер помощи в таком случае будет минимальным — не ниже 100% минимальной заработной платы для детей, нуждающихся в наибольшей степени поддержки и лиц с инвалидностью с детства I группы.

Как отметила одна из соавторов документа, руководительница подкомитета по вопросам молодежной политики Ирина Борзова, народным депутатам предлагают поддержать переход от фрагментарной к системной помощи.

"Целью законопроекта является создание современной, справедливой и гибкой системы государственной поддержки детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства, обеспечивающей достойный уровень жизни", — подчеркнула Борзова.

Отметим, что по состоянию на 7 ноября 2025 года проект закона был предоставлен народным избранникам на ознакомление. Дата голосования пока неизвестна.

