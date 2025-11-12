Виплати дітям з інвалідністю зростуть — які суми виплачуватиме держава

Гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні хочуть оновити фінансову допомогу сім’ям, в яких є діти з інвалідністю. Виплати прив’яжуть до рівня мінімальної зарплати.

Відповідний Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю з’явився на сайті Верховної Ради.

Нові виплати для дітей з інвалідністю

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що зараз соціальна допомога дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства не відповідає сучасним соціальним стандартам і не забезпечує мінімально достатнього рівня життя. Так, основний вид підтримки — це державна соціальна допомога, яка обчислюється в прожитковому мінімумі, однак цей показник станом на зараз критично занижений.

"Інші види соціальної підтримки, на які мають право сім’ї, в яких виховуються діти з інвалідністю або у складі яких є особи з інвалідністю з дитинства, є фрагментованими та закріплені у різних нормативно-правових актах, а відтак не забезпечують комплексного та інтегрованого підходу до підтримки таких людей", — йдеться у документі.

Як і коли зміняться виплати

Пропонується відв’язати державну соціальну допомогу від прожиткового мінімуму та обчислювати її у співвідношенні із мінімальною зарплатою. Розмір фіндопомоги зросте, а саме:

діти з інвалідністю віком до 18 років — отримуватимуть 100% мінімальної заробітної плати (8 647 грн у 2026 році);

особи з інвалідністю з дитинства І групи — 100% мінімальної заробітної плати (8 647 грн у 2026 році);

особи з інвалідністю з дитинства ІІ групи — 70% мінімальної заробітної плати (6 052 грн у 2026 році);

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи — платитимуть 30% мінімальної заробітної плати (2 594 грн у 2026 році).

Також в планах — запровадити допомогу на догляд, але дозволити одному з батьків не залишати роботу. Розмір допомоги у такому разі буде мінімальним — не нижче 100% мінімальної заробітної плати для дітей, що потребують найбільшого ступеня підтримки, та осіб з інвалідністю з дитинства І групи.

Як зауважила одна зі співавторок документа, очільниця підкомітету з питань молодіжної політики Ірина Борзова, народним депутатам пропонують підтримати перехід від фрагментарної до системної допомоги.

"Метою законопроєкту є створення сучасної, справедливої та гнучкої системи державної підтримки дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства, що забезпечує гідний рівень життя", — підкреслила Борзова.

Зазначимо, що станом на 7 листопада 2025 року проєкт закону був наданий народним обранцям на ознайомлення. Дата голосування наразі невідома.

