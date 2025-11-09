Выговоры в ВСУ — за что можно получить и сколько денег взимают

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE

Если военнослужащий ВСУ ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, нарушает воинскую дисциплину или общественный порядок, к нему могут применить дисциплинарную ответственность. В зависимости от тяжести проступка, бойца могут не только наказать выговором или предупреждением, но и частично или полностью лишить премии.

О дисциплинарной ответственности в армии рассказали специалисты Правозащитного центра для военнослужащих "Принцип".

Виды дисциплинарных взысканий

Согласно действующим нормам, к военнослужащим могут применять следующие виды дисциплинарных взысканий:

замечание;

выговор;

строгий выговор;

лишение очередного увольнения из расположения части (для срочников и курсантов);

предупреждение о неполном служебном соответствии (кроме срочников);

понижение в должности;

понижение в воинском звании на одну ступень (для сержантского, старшинского и офицерского состава);

понижение в звании с переводом на более низкую должность (для сержантов и старшин);

увольнение с военной службы из-за служебного несоответствия (кроме срочников, мобилизованных и военнообязанных, находящихся на сборах).

Как дисциплинарные взыскания влияют на премии

Наличие дисциплинарного наказания напрямую сказывается на размере ежемесячной премии:

Один выговор — выплачивается 90% от установленной премии.

Один строгий выговор — 80% премии.

Два выговора или строгие выговоры — 60% премии.

Три выговора или строгие выговоры — только 50% премии.

Когда премию могут не выплатить вовсе

Есть случаи, когда премию не начисляют вообще. Это случается, если военнослужащий:

без уважительных причин не явился на службу;

употреблял алкоголь в части или прибыл на службу в нетрезвом состоянии;

был привлечен к ответственности за военное административное правонарушение;

нарушил правила, что привело к материальному ущербу;

получил предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в должности или звании, или лишение звания.

Военнослужащий имеет право обжаловать наложенное наказание. Первый способ — это жалоба к высшему руководству. Такой вариант предусмотрен законом, однако на практике, по словам специалистов, редко дает результат — отменить выговор таким образом обычно сложно.

Кроме того, защитник может обратиться в суд с исковым заявлением о признании неправомерным приказа о применении дисциплинарного взыскания.

