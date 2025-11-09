Выговоры в ВСУ — за что можно получить и сколько денег взимают

Дисциплинарное взыскание в ВСУ — сколько денег снимают за выговор
Если военнослужащий ВСУ ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, нарушает воинскую дисциплину или общественный порядок, к нему могут применить дисциплинарную ответственность. В зависимости от тяжести проступка, бойца могут не только наказать выговором или предупреждением, но и частично или полностью лишить премии.
О дисциплинарной ответственности в армии рассказали специалисты Правозащитного центра для военнослужащих "Принцип".
Виды дисциплинарных взысканий
Согласно действующим нормам, к военнослужащим могут применять следующие виды дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- лишение очередного увольнения из расположения части (для срочников и курсантов);
- предупреждение о неполном служебном соответствии (кроме срочников);
- понижение в должности;
- понижение в воинском звании на одну ступень (для сержантского, старшинского и офицерского состава);
- понижение в звании с переводом на более низкую должность (для сержантов и старшин);
- увольнение с военной службы из-за служебного несоответствия (кроме срочников, мобилизованных и военнообязанных, находящихся на сборах).
Как дисциплинарные взыскания влияют на премии
Наличие дисциплинарного наказания напрямую сказывается на размере ежемесячной премии:
- Один выговор — выплачивается 90% от установленной премии.
- Один строгий выговор — 80% премии.
- Два выговора или строгие выговоры — 60% премии.
- Три выговора или строгие выговоры — только 50% премии.
Когда премию могут не выплатить вовсе
Есть случаи, когда премию не начисляют вообще. Это случается, если военнослужащий:
- без уважительных причин не явился на службу;
- употреблял алкоголь в части или прибыл на службу в нетрезвом состоянии;
- был привлечен к ответственности за военное административное правонарушение;
- нарушил правила, что привело к материальному ущербу;
- получил предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в должности или звании, или лишение звания.
Военнослужащий имеет право обжаловать наложенное наказание. Первый способ — это жалоба к высшему руководству. Такой вариант предусмотрен законом, однако на практике, по словам специалистов, редко дает результат — отменить выговор таким образом обычно сложно.
Кроме того, защитник может обратиться в суд с исковым заявлением о признании неправомерным приказа о применении дисциплинарного взыскания.
Ранее мы писали, что в Раде определились, будут ли защитники получать награды за изобретения.
Также узнавайте, когда военным должны прийти выплаты в ноябре.
Читайте Новини.LIVE!