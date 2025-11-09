Выговоры в ВСУ — за что можно получить и сколько денег взимают

Видео
Дисциплинарное взыскание в ВСУ — сколько денег снимают за выговор

Дата публикации 9 ноября 2025 18:35
обновлено: 16:24
Если военнослужащий ВСУ ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, нарушает воинскую дисциплину или общественный порядок, к нему могут применить дисциплинарную ответственность. В зависимости от тяжести проступка, бойца могут не только наказать выговором или предупреждением, но и частично или полностью лишить премии.

О дисциплинарной ответственности в армии рассказали специалисты Правозащитного центра для военнослужащих "Принцип".

Виды дисциплинарных взысканий

Согласно действующим нормам, к военнослужащим могут применять следующие виды дисциплинарных взысканий:

  • замечание;
  • выговор;
  • строгий выговор;
  • лишение очередного увольнения из расположения части (для срочников и курсантов);
  • предупреждение о неполном служебном соответствии (кроме срочников);
  • понижение в должности;
  • понижение в воинском звании на одну ступень (для сержантского, старшинского и офицерского состава);
  • понижение в звании с переводом на более низкую должность (для сержантов и старшин);
  • увольнение с военной службы из-за служебного несоответствия (кроме срочников, мобилизованных и военнообязанных, находящихся на сборах).

Как дисциплинарные взыскания влияют на премии

Наличие дисциплинарного наказания напрямую сказывается на размере ежемесячной премии:

  • Один выговор — выплачивается 90% от установленной премии.
  • Один строгий выговор — 80% премии.
  • Два выговора или строгие выговоры — 60% премии.
  • Три выговора или строгие выговоры — только 50% премии.

Когда премию могут не выплатить вовсе

Есть случаи, когда премию не начисляют вообще. Это случается, если военнослужащий:

  • без уважительных причин не явился на службу;
  • употреблял алкоголь в части или прибыл на службу в нетрезвом состоянии;
  • был привлечен к ответственности за военное административное правонарушение;
  • нарушил правила, что привело к материальному ущербу;
  • получил предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в должности или звании, или лишение звания.

Военнослужащий имеет право обжаловать наложенное наказание. Первый способ — это жалоба к высшему руководству. Такой вариант предусмотрен законом, однако на практике, по словам специалистов, редко дает результат — отменить выговор таким образом обычно сложно.

Кроме того, защитник может обратиться в суд с исковым заявлением о признании неправомерным приказа о применении дисциплинарного взыскания.

Ранее мы писали, что в Раде определились, будут ли защитники получать награды за изобретения.

Также узнавайте, когда военным должны прийти выплаты в ноябре.

выплаты ВСУ штрафы военные нарушения
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
