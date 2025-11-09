Відео
Україна
Дисциплінарне стягнення в ЗСУ — скільки грошей знімають за догану

Дисциплінарне стягнення в ЗСУ — скільки грошей знімають за догану

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 18:35
Оновлено: 16:24
Догани в ЗСУ — за що можна отримати та скільки грошей стягують
Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE

Якщо військовослужбовець ЗСУ неналежно виконує свої обов’язки, порушує військову дисципліну або громадський порядок, до нього можуть застосувати дисциплінарну відповідальність. Залежно від тяжкості проступку, бійця можуть не лише покарати доганою чи попередженням, а й частково або повністю позбавити премії.

Про дисциплінарну відповідальність в армії розповіли фахівці Правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип". 

Читайте також:

Види дисциплінарних стягнень

Згідно з чинними нормами, до військовослужбовців можуть застосовувати такі види дисциплінарних стягнень:

  • зауваження;
  • догана;
  • сувора догана;
  • позбавлення чергового звільнення з розташування частини (для строковиків і курсантів);
  • попередження про неповну службову відповідність (крім строковиків);
  • пониження в посаді;
  • пониження у військовому званні на один ступінь (для сержантського, старшинського та офіцерського складу);
  • пониження у званні з переведенням на нижчу посаду (для сержантів і старшин);
  • звільнення з військової служби через службову невідповідність (крім строковиків, мобілізованих та військовозобов’язаних, які перебувають на зборах).

Як дисциплінарні стягнення впливають на премії

Наявність дисциплінарного покарання безпосередньо позначається на розмірі щомісячної премії:

  • Одна догана — виплачується 90% від установленої премії.
  • Одна сувора догана — 80% премії.
  • Дві догани або суворі догани — 60% премії.
  • Три догани або суворі догани — лише 50% премії.

Коли премію можуть не виплатити зовсім

Є випадки, коли премію не нараховують узагалі. Це трапляється, якщо військовослужбовець:

  • без поважних причин не з’явився на службу;
  • вживав алкоголь у частині або прибув на службу в нетверезому стані;
  • був притягнутий до відповідальності за військове адміністративне правопорушення;
  • порушив правила, що призвело до матеріальних збитків;
  • отримав попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді або званні, чи позбавлення звання.

Військовослужбовець має право оскаржити накладене покарання. Перший спосіб — це скарга до вищого керівництва. Такий варіант передбачений законом, однак на практиці, за словами фахівців, рідко дає результат — скасувати догану у такий спосіб зазвичай складно.

Крім того, захисник може звернутися до суду з позовною заявою про визнання неправомірним наказу щодо застосування дисциплінарного стягнення. 

Раніше ми писали, що у Раді визначилися, чи отримуватимуть захисники нагороди за винаходи

Також дізнавайтеся, коли військовим мають прийти виплати у листопаді. 

виплати ЗСУ штрафи військові порушення
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
