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Дія предлагает новые военные облигации — как внести вклад в победу

25 января 2024 17:31
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Новые военные облигации в Дії – чему посвящены и как приобрести
Телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В приложении государственных услуг "Дія" предлагают новые военные облигации. Поскольку их обычно посвящают разным городам, то на этот раз создали Железный Порт, Асканию-Нову, Джанкой и Керчь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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Подробнее о новых военных облигациях

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) — это государственные ценные бумаги, которые вы приобретаете и по истечении срока их действия получаете деньги обратно с процентами. Деньги по облигациям идут на оружие, боеприпасы, технику, еду и медикаменты для наших военных. А также на заработные платы медикам, учителям, пенсии и социальные выплаты.

"Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой, Керчь — города, известные каждому украинцу. Также соскучились по ним? Помогите Силам обороны быстрее их вернуть — покупайте новые военные облигации у "Дії", чтобы поддержать военных и экономику и получить прибыль", — говорится в сообщении Минцифры.

Новые облигации уже доступны в приложении "Дія" по следующим условиям:

  • Железный Порт: ставка от 16,25%, дата выплаты — 05.06.2024;
  • Аскания-Нова: ставка от 16,50%, дата выплаты — 20.11.2024;
  • Джанкой: ставка от 17,96%, дата выплаты — 23.07.2025;
  • Керчь: ставка от 18,00%, дата выплаты — 15.10.2025.

Чтобы приобрести облигацию необходимо:

  • зайти в "Дію";
  • на главном экране нажать на Военные облигации;
  • выбрать облигацию, партнера и количество;
  • подписать и оплатить;
  • облигация в течение трех дней появится в приложении.

Напомним, что среди украинцев растет популярность военных облигаций. За время полномасштабной войны население увеличило портфель таких ценных бумаг на 22,2 млрд. до 47,7 млрд. гривен.

война
Крым
Дия
инвестиции
деньги
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ценные бумаги
ОВГЗ

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