Нові військові облігації у Дії — чому присвячені та як придбати

Телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У застосунку державних послуг "Дія" пропонують нові військові облігації. Оскільки їх зазвичай присвячують різним містам, то цього разу створили — Залізний Порт, Асканію-Нову, Джанкой та Керч.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) — це державні цінні папери, які ви купуєте та після закінчення терміну їх дії отримуєте кошти назад з відсотками. Гроші з облігацій ідуть на зброю, боєприпаси, техніку, їжу та медикаменти для наших військових. А також — на заробітні плати медикам, учителям, пенсії та соціальні виплати.

"Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой, Керч — міста, відомі кожному українцю. Також скучили за ними? Допоможіть Силам оборони швидше їх повернути — купуйте нові військові облігації в "Дії", щоб підтримати військових й економіку та отримати прибуток", — йдеться в повідомленні Мінцифри.

Нові облігації вже доступні в застосунку "Дія" за такими умовами:

Залізний Порт: ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024;

Асканія-Нова: ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024;

Джанкой: ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025;

Керч: ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025.

Щоб придбати облігацію необхідно:

зайти у "Дію";

на головному екрані натиснути на Військові облігації;

вибрати облігацію, партнера та кількість;

підписати та сплатити;

облігація протягом трьох днів з’явиться в застосунку.

Нагадаємо, що серед українців зростає популярність військових облігацій. За час повномасштабної війни населення збільшило портфель таких цінних паперів на 22,2 млрд до 47,7 млрд гривень.