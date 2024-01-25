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Дія пропонує нові військові облігації — як зробити внесок у перемогу

25 січня 2024 17:31
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Нові військові облігації у Дії — чому присвячені та як придбати
Телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У застосунку державних послуг "Дія" пропонують нові військові облігації. Оскільки їх зазвичай присвячують різним містам, то цього разу створили — Залізний Порт, Асканію-Нову, Джанкой та Керч.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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Детальніше про нові військові облігації

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) — це державні цінні папери, які ви купуєте та після закінчення терміну їх дії отримуєте кошти назад з відсотками. Гроші з облігацій ідуть на зброю, боєприпаси, техніку, їжу та медикаменти для наших військових. А також — на заробітні плати медикам, учителям, пенсії та соціальні виплати.  

"Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой, Керч — міста, відомі кожному українцю. Також скучили за ними? Допоможіть Силам оборони швидше їх повернути — купуйте нові військові облігації в "Дії", щоб підтримати військових й економіку та отримати прибуток", — йдеться в повідомленні Мінцифри.

Нові облігації вже доступні в застосунку "Дія" за такими умовами:

  • Залізний Порт: ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024;
  • Асканія-Нова: ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024;
  • Джанкой: ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025;
  • Керч: ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025.

Щоб придбати облігацію необхідно:

  • зайти у "Дію"; 
  • на головному екрані натиснути на Військові облігації; 
  • вибрати облігацію, партнера та кількість; 
  • підписати та сплатити; 
  • облігація протягом трьох днів з’явиться в застосунку.

Нагадаємо, що серед українців зростає популярність військових облігацій. За час повномасштабної війни населення збільшило портфель таких цінних паперів на 22,2 млрд до 47,7 млрд гривень.

війна
Крим
Дія
інвестиції
гроші
Херсонська область
цінні папери
ОВДП

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