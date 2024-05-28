Курс доллара снизится — НБУ усилил поддержку гривны на межбанке

Американская валюта в кассе. Фото: avesta.tj

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе изменил объем продажи американской валюты из международных резервов на межбанковском валютном рынке в сторону повышения. Регулятор путем валютных интервенций регулирует официальный курс, который в последнее время значительно вырос.

Об этом свидетельствует информация Нацбанка.

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Поддержка гривны НБУ

Согласно этим данным, на прошлой неделе Национальный банк продал 684,15 млн долларов на межбанке, что на 193,4 млн больше (40%) против предыдущей недели, когда было продано 490,05 млн долларов. Приобрел 220 тыс. долларов. С начала года регулятор продал 10,208 млрд. долларов, а купил 105,70 млн долларов.

Таким образом, увеличение объема продаж валюты на межбанке призвано сгладить валютные колебания в сторону понижения. Расходы возмещаются за счет международной помощи Украины, которая с начала года выросла до 11,8 млрд долларов.

Как изменился курс в Украине

С конца июля 2022-го по 3 октября 2023 года в Украине действовал фиксированный курс — 36,56 гривны. После чего НБУ перешел к режиму управляемой гибкости обменного курса. Поэтому курс доллара на украинском наличном рынке фактически зависит от курса на межбанковском рынке.

По среднемесячному официальному курсу гривна обесценилась так:

за апрель — на 1,8%;

за четыре месяца с начала года — на 5,8%;

за время после перехода к управляемой гибкости — на 7,1%.

В начале года доллар стоил 38,00 грн, а на 28 мая регулятор установил официальный курс американской валюты на новом рекордном уровне — 40,30 грн (+0,19).

Динамика изменения курса доллара. Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, представители Нацбанка считают, что незначительные колебания курса гривны стали обычной частью рынка. Регулятор предупреждал о развитии событий еще с октября прошлого года, когда перешел к политике контролируемой гибкости.

Также сообщалось, что в Верховной Раде оценивают снижение курса нацвалюты с начала года в пределах нормы. Девальвация гривны на 5,8% полностью соответствует плановому показателю, заложенному в Госбюджет-2024.