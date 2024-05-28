Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Девальвация гривны — НБУ усилил поддержку на межбанке arrow

Девальвация гривны — НБУ усилил поддержку на межбанке

28 мая 2024 15:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Курс доллара снизится — НБУ усилил поддержку гривны на межбанке
Американская валюта в кассе. Фото: avesta.tj
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе изменил объем продажи американской валюты из международных резервов на межбанковском валютном рынке в сторону повышения. Регулятор путем валютных интервенций регулирует официальный курс, который в последнее время значительно вырос.

Об этом свидетельствует информация Нацбанка.

Читайте также:

Поддержка гривны НБУ

Согласно этим данным, на прошлой неделе Национальный банк продал 684,15 млн долларов на межбанке, что на 193,4 млн больше (40%) против предыдущей недели, когда было продано 490,05 млн долларов. Приобрел 220 тыс. долларов. С начала года регулятор продал 10,208 млрд. долларов, а купил 105,70 млн долларов.

Таким образом, увеличение объема продаж валюты на межбанке призвано сгладить валютные колебания в сторону понижения. Расходы возмещаются за счет международной помощи Украины, которая с начала года выросла до 11,8 млрд долларов.

Как изменился курс в Украине

С конца июля 2022-го по 3 октября 2023 года в Украине действовал фиксированный курс — 36,56 гривны. После чего НБУ перешел к режиму управляемой гибкости обменного курса. Поэтому курс доллара на украинском наличном рынке фактически зависит от курса на межбанковском рынке.

По среднемесячному официальному курсу гривна обесценилась так:

  • за апрель — на 1,8%;
  • за четыре месяца с начала года — на 5,8%;
  • за время после перехода к управляемой гибкости — на 7,1%.

В начале года доллар стоил 38,00 грн, а на 28 мая регулятор установил официальный курс американской валюты на новом рекордном уровне — 40,30 грн (+0,19).

 

курс валют
Динамика изменения курса доллара. Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, представители Нацбанка считают, что незначительные колебания курса гривны стали обычной частью рынка. Регулятор предупреждал о развитии событий еще с октября прошлого года, когда перешел к политике контролируемой гибкости.

Также сообщалось, что в Верховной Раде оценивают снижение курса нацвалюты с начала года в пределах нормы. Девальвация гривны на 5,8% полностью соответствует плановому показателю, заложенному в Госбюджет-2024.

курс валют
курс гривны
курс доллара
доллар
межбанк
девальвация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе