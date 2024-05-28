Курс доллара снизится — НБУ усилил поддержку гривны на межбанке

Девальвация гривны — НБУ усилил поддержку на межбанке
Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе изменил объем продажи американской валюты из международных резервов на межбанковском валютном рынке в сторону повышения. Регулятор путем валютных интервенций регулирует официальный курс, который в последнее время значительно вырос.
Об этом свидетельствует информация Нацбанка.
Поддержка гривны НБУ
Согласно этим данным, на прошлой неделе Национальный банк продал 684,15 млн долларов на межбанке, что на 193,4 млн больше (40%) против предыдущей недели, когда было продано 490,05 млн долларов. Приобрел 220 тыс. долларов. С начала года регулятор продал 10,208 млрд. долларов, а купил 105,70 млн долларов.
Таким образом, увеличение объема продаж валюты на межбанке призвано сгладить валютные колебания в сторону понижения. Расходы возмещаются за счет международной помощи Украины, которая с начала года выросла до 11,8 млрд долларов.
Как изменился курс в Украине
С конца июля 2022-го по 3 октября 2023 года в Украине действовал фиксированный курс — 36,56 гривны. После чего НБУ перешел к режиму управляемой гибкости обменного курса. Поэтому курс доллара на украинском наличном рынке фактически зависит от курса на межбанковском рынке.
По среднемесячному официальному курсу гривна обесценилась так:
- за апрель — на 1,8%;
- за четыре месяца с начала года — на 5,8%;
- за время после перехода к управляемой гибкости — на 7,1%.
В начале года доллар стоил 38,00 грн, а на 28 мая регулятор установил официальный курс американской валюты на новом рекордном уровне — 40,30 грн (+0,19).
Что еще стоит знать
Напомним, представители Нацбанка считают, что незначительные колебания курса гривны стали обычной частью рынка. Регулятор предупреждал о развитии событий еще с октября прошлого года, когда перешел к политике контролируемой гибкости.
Также сообщалось, что в Верховной Раде оценивают снижение курса нацвалюты с начала года в пределах нормы. Девальвация гривны на 5,8% полностью соответствует плановому показателю, заложенному в Госбюджет-2024.
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