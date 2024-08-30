Канцелярия для школьников - сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году

Школьная канцелярия на рынке. Фото: Новини.LIVE

Через несколько дней стартует новый учебный год, и большинство школ боролись за возможность проводить очное обучение. А это значит, что родителям нужно подготовить не только планшеты, но и целый канцелярский набор для ребенка. Школьные ярмарки уже приступили к работе, а отделы канцелярии в крупных магазинах сейчас занимают главные полки.

Сколько стоит собрать ребенка в школу — в материале Новини.LIVE.

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Обычно список необходимых вещей дают для первоклашек, ведь дети постарше и их родители уже понимают, что им нужно для обучения. Да и потребности, и стиль у шестилеток и шестнадцатилетних подростков разные.

Мы подсчитали цены по списку необходимых школьных принадлежностей для первоклассника.

Итак, рекомендации по сбору ребенка в школу следующие:

рюкзак (в соответствии с ростом ребенка);

тетради: в клеточку — 5 штук, в косую линию — 5 штук,

обложки для тетрадей и учебников, закладки, папка для тетрадей;

пенал;

простые карандаши;

шариковые ручки;

набор цветных карандашей, фломастеров;

альбом для рисования;

цветной картон (А4);

бумага (А4);

папка большая для трудового обучения.

Канцелярия для школы. Фото: Новини.LIVE

Что касается цен, то самый дорогой расход из списка — это рюкзак. Цены в интернете стартуют от 900 грн и могут достигать нескольких тысяч гривен. Всё зависит от качества, дизайна, бренда.

Цены на рюкзаки для школьников. Фото: скрнишот

Тетради — следующая часть расходов. Их нужно много, по меньшей мере по 5 каждого вида — в клеточку, линейку, косую линию. Средняя цена за обычную тетрадь составляет 5 грн. Следовательно, за 15 тетрадей нужно отдать 75 грн.

Цены на тетради. Фото: скриншот

Тетради и дневники для школьников. Фото: Новини.LIVE

Простые карандаши и шариковые ручки — то, что школьники теряют каждый день. Поэтому выгоднее сразу покупать упаковками. Набор ручек обойдется в 100 грн, а карандашей — 70 грн. Пенал для них можно приобрести за 100 грн, и цена может достигать до 500 грн за штуку.

Набор шариковых ручек. Фото: Новини.LIVE

Цены на пеналы. Фото: Новини.LIVE

Дальше идут вещи не первой необходимости, но все же без них в школе никак. Набор цветных карандашей — от 30 грн за маленькую упаковку, фломастеры — от 60 грн за упаковку. Альбом для рисования стоит от 20 грн, а пачка бумаги А4 — от 160 грн.

Всё для творческого искусства. Фото: Новини.LIVE

Выходит, если по минимуму купить все принадлежности, это обойдется ориентировочно в 1500 грн. Но это самые дешевые товары и их минимальное количество, которого может хватить даже не на семестр, а на несколько месяцев.

Обычно современные дети не выбирают простые тетради без рисунков, а цветные и плотные уже будут стоить не 5, а 12 грн, 20 грн, а то и 50 грн, что существенно изменит ваш бюджет.

Цены на тетради. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, для творчества или дополнительных занятий вам понадобится много других канцелярских принадлежностей. А отдельная статья расходов для родителей — одежда. Там несколькими тысячами не обойтись.