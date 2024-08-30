Канцелярія для школярів - скільки коштує зібрати дитину до школи у 2024 році

Шкільна канцелярія на ринку. Фото: Новини.LIVE

За кілька днів стартує новий навчальний рік, і більшість шкіл боролися за можливість проводити очне навчання. А це означає, що батькам треба підготувати не лише планшети, а цілий канцелярський набір для дитини. Шкільні ярмарки вже розпочали свою роботу, а відділи канцелярії в великих магазинах зараз займають головні полиці.

Скільки коштує зібрати дитину до школи — в матеріалі Новини.LIVE.

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Зазвичай, список необхідних речей дають для першачків, адже старші діти та їх батьки вже розуміють, що їм треба для навчання. Та і потреби і стиль в шестирічок та шістнадцятирічних підлітків різні.

Отож, ми підрахували ціни за списком необхідного шкільного приладдя для першокласника.

Отже, рекомендації щодо збору дитини до школи такі:

наплічник (відповідно до зросту дитини);

зошити: у клітинку — 5 штук, у косу лінію — 5 штук,

обкладинки для зошитів і підручників, закладки, папка для зошитів;

пенал;

прості олівці;

кулькові ручки;

набір кольорових олівців, фломастерів;

альбом для малювання;

кольоровий картон (А4);

папір (А4);

папка велика для трудового навчання.

Канцелярія для школи. Фото: Новини.LIVE

Щодо цін, то найдорожча витрата зі списку — це наплічник. Ціни в інтернеті стартують від 900 грн і можуть сягати кількох тисяч гривень. Все залежить від якості, дизайну, бренду.

Ціни на рюкзаки для школярів. Фото: скрнішот

Зошити — наступна частина витрат. Їх треба багато, щонайменше по 5 кожного виду — в клітинку, лінійку, косу лінію. Середня ціна за звичайний зошит становить 5 грн. Отже, за 15 зошитів треба віддати 75 грн.

Ціни на зошити. Фото: скріншот

Зошити та щоденники для школярів. Фото: Новини.LIVE

Прості олівці та кулькові ручки — те, що школярі гублять чи не щодня. Тому вигідніше одразу купувати упакуваннями. Набір ручок обійдеться у 100 грн, а олівців — 70 грн. Пенал для них можна придбати за 100 грн, і ціна може сягати до 500 грн за штуку.

Набір кулькових ручок. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пенали. Фото: Новини.LIVE

Далі йдуть речі не першої необхідності, але все ж без них у школі ніяк. Набір кольорових олівців — від 30 грн за маленьку упаковку, фломастери — від 60 грн за упаковку. Альбом для малювання коштує від 20 грн, а пачка паперу А4 — від 160 грн.

Все для творчого мистецтва. Фото: Новини.LIVE

Виходить, якщо по мінімуму купити все приладдя, це обійдеться орієнтовно в 1500 грн. Але це — найдешевші товари і їх мінімальна кількість, якої може вистачити навіть не на семестр, а на кілька місяців.

Зазвичай, сучасні діти не обирають прості зошити без малюнків, а кольорові і цупкі вже будуть коштувати не 5, а 12 грн, 20 грн, а то й 50 грн, що суттєво змінить ваш бюджет.

Ціни на зошити. Фото: Новини.LIVE

Окрім того, для творчості або ж додаткових занять вам знадобиться багато інших канцелярських речей. А окрема стаття витрат для батьків — одяг. Там кількома тисячами не обійтися.