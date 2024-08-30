Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Дешевше навчатися онлайн — скільки коштує зібрати дитину до школи arrow

Дешевше навчатися онлайн — скільки коштує зібрати дитину до школи

30 серпня 2024 06:14
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Канцелярія для школярів - скільки коштує зібрати дитину до школи у 2024 році
Шкільна канцелярія на ринку. Фото: Новини.LIVE
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

За кілька днів стартує новий навчальний рік, і більшість шкіл боролися за можливість проводити очне навчання. А це означає, що батькам треба підготувати не лише планшети, а цілий канцелярський набір для дитини. Шкільні ярмарки вже розпочали свою роботу, а відділи канцелярії в великих магазинах зараз займають головні полиці.

Скільки коштує зібрати дитину до школи — в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Зібратися до школи — ціни

Зазвичай, список необхідних речей дають для першачків, адже старші діти та їх батьки вже розуміють, що їм треба для навчання. Та і потреби і стиль в шестирічок та шістнадцятирічних підлітків різні. 

Отож, ми підрахували ціни за списком необхідного шкільного приладдя для першокласника. 

Отже, рекомендації щодо збору дитини до школи такі: 

  • наплічник (відповідно до зросту дитини);
  • зошити: у клітинку — 5 штук, у косу лінію — 5 штук, 
  • обкладинки для зошитів і підручників, закладки, папка для зошитів;
  • пенал;
  • прості олівці;
  • кулькові ручки;
  • набір кольорових олівців, фломастерів;
  • альбом для малювання;
  • кольоровий картон (А4);
  • папір (А4);
  • папка велика для трудового навчання.
канцелярія для школи
Канцелярія для школи. Фото: Новини.LIVE

Щодо цін, то найдорожча витрата зі списку — це наплічник. Ціни в інтернеті стартують від 900 грн і можуть сягати кількох тисяч гривень. Все залежить від якості, дизайну, бренду. 

цены на школьный рюкзак
Ціни на рюкзаки для школярів. Фото: скрнішот

Зошити — наступна частина витрат. Їх треба багато, щонайменше по 5 кожного виду — в клітинку, лінійку, косу лінію. Середня ціна за звичайний зошит становить 5 грн. Отже, за 15 зошитів треба віддати 75 грн. 

Цены на тетрадки
Ціни на зошити. Фото: скріншот
канцелярія для школи
Зошити та щоденники для школярів. Фото: Новини.LIVE

Прості олівці та кулькові ручки — те, що школярі гублять чи не щодня. Тому вигідніше одразу купувати упакуваннями. Набір ручок обійдеться у 100 грн, а олівців — 70 грн. Пенал для них можна придбати за 100 грн, і ціна може сягати до 500 грн за штуку. 

Кулькові ручки
Набір кулькових ручок. Фото: Новини.LIVE
Пенал
Ціни на пенали. Фото: Новини.LIVE

Далі йдуть речі не першої необхідності, але все ж без них у школі ніяк. Набір кольорових олівців — від 30 грн за маленьку упаковку, фломастери — від 60 грн за упаковку. Альбом для малювання коштує від 20 грн, а пачка паперу А4 — від 160 грн. 

Все для творчості
Все для творчого мистецтва. Фото: Новини.LIVE

Виходить, якщо по мінімуму купити все приладдя, це обійдеться орієнтовно в 1500 грн. Але це — найдешевші товари і їх мінімальна кількість, якої може вистачити навіть не на семестр, а на кілька місяців. 

Зазвичай, сучасні діти не обирають прості зошити без малюнків, а кольорові і цупкі вже будуть коштувати не 5, а 12 грн, 20 грн, а то й 50 грн, що суттєво змінить ваш бюджет.

Ціни на зошити
Ціни на зошити. Фото: Новини.LIVE

Окрім того, для творчості або ж додаткових занять вам знадобиться багато інших канцелярських речей. А окрема стаття витрат для батьків — одяг. Там кількома тисячами не обійтися. 

Також важливі новини дня по темі:

 

діти навчання гроші школа

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:14 Дешевше навчатися онлайн — скільки коштує зібрати дитину до школи

06:10 Кому з українців виплачують щонайменше 13 тис. грн — пояснення ПФУ

06:01 В Ощадбанку є проблеми із закриттям рахунків — деталі

05:38 РФ вдарила вночі по Сумах, внаслідок атаки виникла пожежа та є постраждалі

Text

05:37 Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

05:34 Макрон стверджує, що не знав про візит Дурова до Франції

05:05 У деяких регіонах температура опуститься до +10 °С — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:59 Салліван пояснив, чому США та Китай не змогли узгодити план закінчення війни в Україні

04:45 У тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів — що відомо

04:40 Хто зі студентів підлягає мобілізації з вересня — повний перелік

06:14 Дешевше навчатися онлайн — скільки коштує зібрати дитину до школи

06:10 Кому з українців виплачують щонайменше 13 тис. грн — пояснення ПФУ

06:01 В Ощадбанку є проблеми із закриттям рахунків — деталі

05:38 РФ вдарила вночі по Сумах, внаслідок атаки виникла пожежа та є постраждалі

05:34 Макрон стверджує, що не знав про візит Дурова до Франції

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

05:05 У деяких регіонах температура опуститься до +10 °С — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:59 Салліван пояснив, чому США та Китай не змогли узгодити план закінчення війни в Україні

04:45 У тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів — що відомо

04:40 Хто зі студентів підлягає мобілізації з вересня — повний перелік

03:26 На фронті потрібні люди з медичною освітою — кого запрошують до полку "Азов"

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

Text

05:37 Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

29 серпня 2024
Text

22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

Text
Ексклюзив

18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

Text

18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Text

14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

Text

13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі