Цены в Украине — какие продукты больше всего подорожали

Покупатели на стихийном рынке. Фото: УНИАН

Расходы украинцев на еду продолжают расти. Так, цены на продукты питания в мае 2025 года в среднем выросли на 22,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Реклама

Читайте также:

Как изменились цены на продукты

Так, за последний год среди продуктов больше всего прибавили в цене яйца — на 86%. Также подорожали:

овощи — на 35,4%;

подсолнечное масло — на 35,4%;

фрукты — на 33,5%;

сливочное масло - на 28,5%.

Как изменились цены в Украине с 2024 года. Скриншот: Госстат

Хлеб для украинцев стал дороже более чем на 22%, тогда как цены на хлебопродукты выросли на 18,2%. Почти на 21% подорожало молоко, а сыр и творог в 2025 году стоят на 18% больше, чем в 2024 году.

Ценники на мясо и мясопродукты выросли на 18,2%, стоимость рыбы и продуктов из рыбы, по данным Госстата, выросла на 13,3%. Один из самых популярных для украинцев продуктов — сахар, подорожал на 12,4%.

О чем еще стоит знать

Малина в 2025 году может превратиться в настоящий деликатес для многих украинцев. Так, сейчас цена на эту ягоду составляет по 159,9 грн/100 г. Такую стоимость установили в сети супермаркетов Сильпо и она является самой низкой стоимость по магазинам. Мы узнали, где потребители могут купить малину по состоянию на июнь 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что в Украине дешевеют сезонные овощи. Узнавайте, сколько сейчас стоят огурцы в разных магазинах.

Также мы писали о европейских супермаркетах, которые отказались от выхода на украинский рынок. Например, польская Biedronka, немецкие Lidl и Aldi планировали открыться в Украине до полномасштабной войны, но не выполнили свои обещания.