Цены в Украине — какие продукты больше всего подорожали

Дешевых продуктов нет — как изменились цены в Украине с 2024 года
Расходы украинцев на еду продолжают расти. Так, цены на продукты питания в мае 2025 года в среднем выросли на 22,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Как изменились цены на продукты
Так, за последний год среди продуктов больше всего прибавили в цене яйца — на 86%. Также подорожали:
- овощи — на 35,4%;
- подсолнечное масло — на 35,4%;
- фрукты — на 33,5%;
- сливочное масло - на 28,5%.
Хлеб для украинцев стал дороже более чем на 22%, тогда как цены на хлебопродукты выросли на 18,2%. Почти на 21% подорожало молоко, а сыр и творог в 2025 году стоят на 18% больше, чем в 2024 году.
Ценники на мясо и мясопродукты выросли на 18,2%, стоимость рыбы и продуктов из рыбы, по данным Госстата, выросла на 13,3%. Один из самых популярных для украинцев продуктов — сахар, подорожал на 12,4%.
О чем еще стоит знать
Малина в 2025 году может превратиться в настоящий деликатес для многих украинцев. Так, сейчас цена на эту ягоду составляет по 159,9 грн/100 г. Такую стоимость установили в сети супермаркетов Сильпо и она является самой низкой стоимость по магазинам. Мы узнали, где потребители могут купить малину по состоянию на июнь 2025 года.
Ранее мы рассказывали, что в Украине дешевеют сезонные овощи. Узнавайте, сколько сейчас стоят огурцы в разных магазинах.
Также мы писали о европейских супермаркетах, которые отказались от выхода на украинский рынок. Например, польская Biedronka, немецкие Lidl и Aldi планировали открыться в Украине до полномасштабной войны, но не выполнили свои обещания.
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