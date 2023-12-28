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Госдолг Украины вырос до исторического рекорда - на сколько увеличилась сумма в ноябре

28 декабря 2023 09:44
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Госдолг Украины — на сколько увеличилась сумма по состоянию на конец ноября 2023 года
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В ноябре 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины повысился на 4,48 млрд. долларов США. По состоянию на конец ноября этого года он достиг общей суммы в 140,82 млрд. долларов США.

Об этом говорится в долговой статистике Министерства финансов Украины.

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По данным Минфина, по состоянию на 30 ноября 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 5 122,49 млрд гривен, или 140,82 млрд долларов США. В частности:

  • Внешний долг составил 3512,77 млрд гривен или 96,57 млрд долларов США (68,58% от общей суммы).
  • Внутренний долг составил 1609,72 млрд гривен или 44,25 млрд долларов США (31,42%).

Министерство финансов отмечает, что общая сумма государственного долга Украины, оставаясь в гривневом эквиваленте, составила 4 799,47 млрд. гривен или 131,94 млрд. долларов США. Внешний долг составил 3 258,5 млрд гривен или 89,58 млрд долларов США, в то время как внутренний долг составил 1 540,97 млрд гривен или 42,36 млрд долларов США.

За ноябрь месяц 2023 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 164,27 млрд гривен в национальной валюте и на 4,48 млрд долларов США в долларовом эквиваленте.

Что еще нужно знать

Напомним, что в ближайшие 25 лет — к 2049-му — Украина должна выплатить более 7 триллионов гривен внешних и внутренних долгов (в эквиваленте). Следует отметить, что актуальные планы Минфина, скорее всего, будут корректироваться в зависимости от динамики долговой ситуации.

Также мы писали о том, что в декабре 2023 года вклад внешнего финансирования в общий фонд Государственного бюджета Украины составил около 5 млрд долларов США. Отмечено, что предусматриваемые на безвозвратных условиях грантовые средства составляют 11% от общего объема финансовой помощи.

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