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Держборг України зріс до історичного рекорду — на скільки збільшилась сума у листопаді

28 грудня 2023 09:44
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Держборг України — на скільки збільшилась сума станом на кінець листопада 2023 року
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У листопаді 2023 року державний та гарантований державою борг України підвищився на 4,48 млрд доларів США. Станом на кінець листопада цього року він досягнув загальної суми в 140,82 млрд доларів США.

Про це йдеться в борговій статистиці Міністерства фінансів України

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Держборг України станом на кінець листопада 2023 року

За даними Мінфіну, станом на 30 листопада 2023 року, державний та гарантований державою борг України складав 5 122,49 млрд гривень, або 140,82 млрд доларів США. Зокрема:

  • Зовнішній борг становив 3 512,77 млрд гривень або 96,57 млрд доларів США (68,58% від загальної суми).
  • Внутрішній борг склав 1 609,72 млрд гривень або 44,25 млрд доларів США (31,42%).

Міністерство фінансів зазначає, що загальна сума державного боргу України, залишаючись в гривневому еквіваленті, становила 4 799,47 млрд гривень або 131,94 млрд доларів США. Зовнішній борг становив 3 258,50 млрд гривень або 89,58 млрд доларів США, в той час як внутрішній борг склав 1 540,97 млрд гривень або 42,36 млрд доларів США.

За листопад місяць 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася на 164,27 млрд гривень в національній валюті та на 4,48 млрд доларів США в доларовому еквіваленті.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що упродовж найближчих 25 років — до 2049-го — Україна має виплатити понад 7 трильйонів гривень зовнішніх та внутрішніх боргів (в еквіваленті). Варто зазначити, що актуальні плани Мінфіну, найімовірніше, будуть коригуватись в залежності від динаміки боргової ситуації.

Також ми писали про те, що у грудні 2023 року внесок зовнішнього фінансування до загального фонду Державного бюджету України становив приблизно 5 млрд доларів США. Зазначено, що грантові кошти, що передбачаються на безповоротних умовах, становлять 11% від загального обсягу фінансової допомоги.

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