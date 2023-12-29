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Государственная помощь для украинцев — кого лишат выплат в 2024 году

29 декабря 2023 08:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь для ВПЛ — кого лишат выплат в 2024 году
Деньги в руках. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году государство обещает продолжить предоставление выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), однако списки поредеют. Так, государственную помощь продолжат получать исключительно те, чье имущественное положение нуждается в поддержке и отменят для более состоятельных лиц.

Об этом говорится в материалах Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Кому не продлят денежные выплаты

Как отмечают в Минреинтеграции, сейчас правительство прорабатывает вопрос продления выплат некоторым категориям переселенцев. В частности, помощь в дальнейшем будет предоставляться:

  • гражданам с низким уровнем пенсии;
  • лицам с инвалидностью;
  • детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки.

Однако денежная помощь не продлится для лиц, которые:

  • находятся за пределами страны более 30 календарных дней без серьезных причин, среди которых — служебная командировка, лечение или реабилитация, оздоровление детей, стажировка;
  • заключенные или были осуждены за коллаборационизм;
  • переселенцы, вернувшиеся на прежнее местожительство.

Также отменят выплаты ВПЛ в 2024 году гражданам, чье материальное состояние позволяет делать большие покупки и делать инвестиции. В частности, в случае:

  • покупки земельного участка, квартиры, дома на сумму более 100 тыс. грн (кроме как за счет государственного и местного бюджетов);
  • приобретения нового транспортного средства, которому меньше пяти лет (кроме авто, приобретенные волонтерами для нужд ВСУ);
  • наличия жилья площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где нет активных боевых действий или не оккупированы;
  • покупки иностранной валюты на сумму более 100 тыс. грн (кроме валюты от благотворительных организаций и оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), банковских металлов;
  • наличия на депозите суммы более 100 тыс. грн.

Как добавляют в ведомстве, если по результатам мониторинга через государственные реестры примут решение о прекращении оказания государственной помощи, об этом проинформируют.

Помощь ВПЛ выплачивают ежемесячно одному из членов семьи в размерах:

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;
  • для других лиц — 2 тыс. грн.

Больше о выплатах

Напомним, Всемирный банк предоставит Украине финансирование в объеме 1,2 млрд долларов на проекты по поддержке социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения.

Также мы писали, что в Украине Пенсионный фонд может принять решение о приостановлении выплат пенсий или о полном прекращении выплат пенсионерам. Озвучены случаи, когда это может произойти.

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