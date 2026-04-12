Стоит ли платить ребенку за оценки: украинцам объяснили

Дети в школе.

Вопрос о мотивации детей к обучению беспокоит всех родителей. Часто школьникам трудно объяснить, зачем им получать высокие оценки в школе. Поэтому для того, что ребенок учился усерднее, некоторые родители начинают давать ему карманные деньги за хорошие оценки.

Эксперт по финансовой грмотности Вячеслав Зражевский на своей странице в социальной сети Instagram рассказал, подходит ли такой способ, чтобы мотивировать ребенка, передает Новини.LIVE.

Деньги за оценку

По словам Зражевского, в его семье такая практика отсутствует, однако ребенок все таки получает деньги — на обед и на собственные нужды. При этом он подчеркивает, что деньги на нужды и деньги на прихоти ребенка — разные деньги.

"Карманные деньги вы не контролируете, а вот, например, на обеды — пожалуйста, за ними обязательно нужно установить контроль, чтобы ребенок не тратил их на что-то другое", — пояснил он.

Как научить ребенка планировать

Вячеслав Зражевский советует родителям, у которых есть ребенок 14 лет и старше, давать ему деньги раз в месяц, чтобы он учился планировать. Принципиально иной должна быть позиция для ребенка, который младше этого возраста.

"Я очень советую давать деньги каждую неделю. Так он быстрее научится рационально раскладывать и распоряжаться деньгами", — сказал он.

Зражевский также объяснил, что взрослым легче планировать расходы по банальной причине — из-за ежемесячных расходов на, например, коммунальные услуги или подписки. У детей таких навыков нет, поэтому эффективно давать деньги раз в неделю, чтобы ребенок учился планировать свои расходы.

Ранее мы рассказывали о том, как научить детей ценить деньги. Это довольно важный навык, который может повлиять на финансовую стабильность во взрослой жизни.