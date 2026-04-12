Головна Фінанси Гроші за оцінки: чи варто платити дітям за старанне навчання в школі

Гроші за оцінки: чи варто платити дітям за старанне навчання в школі

Дата публікації: 12 квітня 2026 13:00
Чи варто платити дитині за оцінки: українцям пояснили
Діти в школі. Фото: Новини.LIVE

Питання щодо мотивації дітей до навчання турбує усіх батьків. Часто школярам важко пояснити, навіщо їм отримувати високі оцінки у школі. Тож для того, що дитина вчилася старанніше, деякі батьки починають давати їй кишенькові гроші за хороші оцінки.

Експерт із фінансової грмотності В’ячеслав Зражевський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram розповів, чи підходить такий спосіб, щоб мотивувати дитину, передає Новини.LIVE

Гроші за оцінку 

За словами Зражевського, в його сім’ї така практика відсутня, однак його дитина отримує гроші на обід і на власні потреби. При цьому він підкреслює , що гроші на потреби і гроші на забаганки дитини — різні гроші. 

"Кишенькові гроші ви не контролюєте, а от, наприклад, на обіди — будь ласка, за ними обов’язково потрібно встановити контроль, щоб дитина не витрачала їх на щось інше", — пояснив він.

Як навчити дитину планувати 

В’ячеслав Зражевський радить батькам, у яких є дитина 14 років і старше, давати їй гроші раз на місяць, щоб вона вчилася планувати. Принципова іншою має бути позиція щодо дитини, яка молодша цього віку. 

"Я дуже раджу давати гроші щотижня. Так вона швидше навчиться раціонально розкладати та розпоряджатися грошима", — сказав він.

Зражевський також пояснив, що дорослим легше планувати витрати з банальної причини — через щомісячні витрати на, наприклад, комунальні послуги чи підписки.  У дітей таких навичок немає, тож ефективно давати гроші раз на тиждень, що дитина вчилася планувати свої витрати. 

Раніше ми розповідали про те, як навчити дітей цінувати гроші. Це доволі важлива навичка, яка може вплинути на фінансову стабільність у дорослому житті. Ще писали, скільки мають заробляти батьки, аби забезпечити дитину усім необхідним. Це питання, як правило, виникає у батьків вже після народження малюка. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
