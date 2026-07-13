Деньги от Эстонии: кто получит 42 000 грн из тех, кому 60+

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В июле 2026 года жители одного из регионов смогут принять участие в программе денежной помощи от представительства "Эстонского совета по делам беженцев". В рамках этой программы можно будет получить до 42 000 грн на ведение сельского хозяйства.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Кто сможет получить помощь от Эстонии

Как отмечается, речь идет о реализации в Украине "Программы экстренной поддержки средств к существованию". Она призвана обеспечить доступ к средствам к существованию уязвимым домохозяйствам, которые непосредственно пострадали от войны, создать новые источники дохода и обеспечить прожиточный минимум.

В настоящее время организация открыла прием заявок для жителей Безлюдовской общины Харьковской области.

Организаторы будут учитывать степень социальной и финансовой уязвимости домохозяйств. Приоритет будет отдан внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и жителям, пострадавшим от войны.

В частности, на выплаты смогут претендовать домохозяйства, в которых проживают только пожилые люди (60+), а также семьи, в которых есть лица с инвалидностью I–II группы, хроническими заболеваниями или нуждающиеся в дорогостоящем лечении.

Также в список включены следующие категории уязвимости:

домохозяйства с переселенцами;

семьи, в которых есть безработные в возрасте от 50 лет;

домохозяйства, в которых проживает три и более детей;

семьи с детьми до двух лет;

домохозяйства, возглавляемые матерью-одиночкой/отцом-одиночкой, в которых есть дети;

семьи, все члены которых в возрасте 18–49 лет являются безработными.

Предпочтение будет отдано заявителям, не имеющим постоянной работы или дохода.

Обязательным условием является отсутствие аналогичной помощи от ERC или других организаций за предыдущие 12 месяцев на момент подачи заявки.

Как подать заявку и размеры денежной помощи

Граждане, подпадающие под условия программы, должны заполнить специальную форму. Регистрация завершится в 23:59 19 июля 2026 года или по достижении лимита финансирования.

В рамках программы будут предоставлены следующие суммы помощи на следующие направления деятельности:

Птицеводство (производство яиц, мяса) — 30 000; Разведение коров (производство мясной и молочной продукции) — 42 000; Свиноводство (производство мяса) — 31 000; Кролиководство, козоводство, прочее животноводство (в частности, овцеводство, нутрии), а также пчеловодство — 29 000; Прочее сельское хозяйство (выращивание ягод, овощей и т. п.) — 31 000; Производство пищевой продукции: выпечка, изготовление полуфабрикатов, хлеба, тортов — 42 000; Предоставление услуг: пошив или ремонт одежды, ремесла, строительство, ремонт, бытовые услуги, услуги по уходу за внешностью — 42 000; Тепличное хозяйство — 42 000.

Ранее Новини.LIVE сообщали о возможности получить помощь на зиму в размере около 20 000 грн. Заявки можно подавать до 17 августа жителям Сум. Помощь предусмотрена на твердое бытовое топливо для домохозяйств, в которых нет централизованного отопления.

Также Новини.LIVE сообщали о помощи до 5 000 долларов от Чехии. Речь идет о проекте, реализуемом при финансовой поддержке США. Средства предназначены для микробизнеса в Харьковской области. Выплаты смогут получить ветераны, у которых уже есть предприятия, уволенные со службы после 24 февраля 2022 года.