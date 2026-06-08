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Деньги на праздники: сколько дарить на свадьбу или день рождения

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 18:32
Сколько денег дарить на свадьбу или день рождения: суммы в 2026 году
Именинница задувает свечи на торте, деньги в конверте. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Самый популярный подарок на любой праздник — деньги, ведь они нужны всем. Открытым остается вопрос сколько дарить, чтобы не обидеть или именинника, или жениха и невесту. Сумма зависит как и от формата праздника, так и от ваших отношений с тем, кого поздравляете.

Сколько принято дарить на праздники в 2026 году — в материале Новини.LIVE.

Сколько дарить на свадьбу и день рождения

"Если вы видите, что празднование масштабное — дарите больше. На свадьбу идеально дарить 300-400 долларов и больше. На дни рождения и юбилеи можно дарить $100-150$ с человека", — рассказала Новини.LIVE организатор праздников Алина.

Она отметила, что обычно родственники дарят больше. На свадьбу эта сумма может достигать 1 000 или 2 000 долларов.

весілля 2026
Свадебный сезон 2026. Фото: предоставили Shevchenki.event

Относительно минимума, который стоит класть в конверт на любой праздник, учитывая цены на празднование — это 100 долларов с человека.

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"Относительно детского дня рождения, то все зависит от возраста ребенка. Возможно, достаточно будет даже игрушки", — добавила организатор.

День народження дитини
Подарки на детский праздник. Фото: Freepik

Виш-лист на праздник

Составлять виш-лист на праздник очень удобно, ведь именинник может точно получить то, что хочет. И это упрощает поиск подарка для гостей. Для дней рождений это идеальный вариант, уверяет организатор праздников, а вот для свадьбы — лишняя вещь.

Обычно составляя виш-лист именинник должен учесть количество гостей, чтобы вариантов хватило для всех. А также предложить подарки разного бюджета, чтобы не ставить гостей в неловкое положение. Тогда они могут выбрать как один дорогой подарок, так и несколько дешевых.

віш-ліст
Пример виш-листа на праздник. Фото: из открытых источников

Ранее мы писали, что подарить ребенку в 2026 году. На что обратить внимание, выбирая современные игрушки, и на какой возраст это лучший подарок.

Также Новини.LIVE делились календарем праздников на июнь 2026 года. Узнайте когда праздновать день отца или День Конституции Украины.

свадьба деньги подарки
Антонина Карташева - Журналистка
Автор:
Антонина Карташева
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