Скільки грошей дарувати на весілля чи день народження: суми у 2026 році

Іменинниця задуває свічки на торті, гроші в конверті. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Найпопулярніший подарунок на будь-яке свято — гроші, адже вони треба всім. Відкритим залишається питання скільки дарувати, щоб не образити чи то іменинника, чи наречених. Сума залежить як від формату свята, так і від ваших стосунків з тим, кого вітаєте.

Скільки прийнято дарувати на свята в 2026 році — в матеріалі Новини.LIVE.

Скільки дарувати на весілля і день народження

"Якщо ви бачите, що святкування масштабне — даруйте більше. На весілля ідеально дарувати 300-400 доларів і більше. На дні народження і ювілеї можна дарувати $100-150 з людини", — розповіла Новини.LIVE організаторка свят Аліна.

Вона зауважила, що зазвичай родичі дарують більше. На весілля ця сума може сягати 1 000 або 2 000 доларів.

Весільний сезон 2026. Фото: надали Shevchenki.event

Щодо мінімуму, який варто класти в конверт на будь-яке свято, враховуючи ціни на святкування — це 100 доларів з людини.

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"Щодо дитячого дня народження, то все залежить від віку дитини. Можливо, достатньо буде навіть іграшки", — додала організаторка.

Подурунки на дитяче свято. Фото: Freepik

Віш-ліст на свято

Складати віш-ліст на свято дуже зручно, адже іменинник може точно отримати те, що хоче. І це спрощує пошук подарунку для гостей. Для днів народжень це ідеальний варіант, запевняє організаторка свят, а от для весілля — зайва річ.

Зазвичай складаючи віш-ліст іменинник має врахувати кількість гостей, щоб варіантів вистачило для всіх. А також запропонувати подарунки різного бюджету, аби не ставити гостей у незручне становище. Тоді вони можуть обрати як один дорогий подарунок, так і кілька дешевих.

Приклад віш-ліста на свято. Фото: з відкритих джерел

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