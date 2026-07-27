Деньги на дрова: где и кому из пенсионеров доступна помощь в 19 400 грн

Мужчина рубит дрова, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

До 14 августа 2026 года жители одного из прифронтовых городов смогут оформить единовременную денежную помощь на покупку твердого бытового топлива для отопительного сезона 2026–2027 годов за счет средств международных гуманитарных организаций. Деньги будут предоставлены гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям.

О том, кто и где сможет получить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому доступна денежная помощь от международных организаций

По информации городского совета, регистрация граждан для включения в список потенциальных получателей средств (19 400 грн) на твердое печное бытовое топливо в рамках постановления правительства № 985 доступна в городе Ахтырка Сумской области.

Согласно условиям программы, подать заявки смогут домохозяйства, которые:

используют твердое печное топливо для отопления жилых помещений;

относятся к одной из социально уязвимых категорий.

Обратиться за выплатами могут граждане с такими признаками уязвимости:

Одинокие нетрудоспособные люди пенсионного возраста; Люди с инвалидностью и семьи, в составе которых есть дети с инвалидностью; Семьи из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ); Многодетные семьи; Одинокие матери (отцы), получающие государственную помощь; Лица, получающие пособие при рождении ребенка; Многодетные семьи; Детские дома семейного типа, приемные семьи; Получатели субсидий и льгот на приобретение твердого бытового топлива для печей.

Куда обращаться за выплатами и список необходимых документов

Как отмечается, прием заявлений от граждан будет осуществлять управление социальной и ветеранской политики Ахтырского городского совета до 14 августа 2026 года. Адрес: г. Ахтырка, ул. Победы.

Прием будут проводить исключительно по предварительной записи по телефону: 095 339 46 09.

"Обращаем внимание, что в соответствии с постановлением КМУ № 985 от 13.08.2025 в случае получения в отопительном сезоне 2026–2027 гг. одноразовой денежной помощи на отопление субсидия, льгота или дополнительная поддержка на приобретение твердого бытового топлива в данном отопительном сезоне не предоставляется", — поясняют организаторы.

Заявители, обратившиеся в управление в установленный период, получат возможность подать документы. Необходимо заранее подготовить:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку о зарегистрированном адресе проживания/регистрации (Дія, ЦНАП);

документы, подтверждающие принадлежность к уязвимым категориям;

справку об открытии счета (IBAN);

справку о составе семьи и наличии печного отопления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто сможет оформить выплаты от "Каритас" в июле в Запорожской области. В рамках программы приоритет будет отдан гражданам, проживающим в прифронтовых населенных пунктах и пострадавшим в результате военных действий. Выплаты будут предоставлены на основные жизненные нужды.

Также Новини.LIVE сообщали, что в четырех областях можно получить финансовую помощь в размере более 2 000 евро. Подать заявки смогут только те, кто проживает на подконтрольных правительству территориях. Выплаты будут предоставлены уязвимым категориям граждан, пострадавшим от войны. Полученные средства можно будет направить на приобретение необходимых средств для бизнеса (техника, инструменты, оборудование).