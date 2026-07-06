Денежная помощь от ВПП ООН: кому гарантируют 18 000 грн
В июле 2026 года жители ряда общин одного из прифронтовых регионов смогут оформить финансовую помощь на поддержку сельского хозяйства. В рамках программы, реализуемой общественной организацией «Южная стратегия развития» и Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН), граждане смогут рассчитывать на максимальную сумму помощи в размере около 18 000 грн.
Об этом говорится на странице организаторов в социальной сети Facebook, сообщает издание Новини.LIVE.
Кому доступна финансовая помощь до 18 000 грн летом
Речь идет о программе, призванной поддержать граждан, занимающихся сельским хозяйством в Запорожской области.
"Открыт прием заявок на участие в проекте поддержки людей, которые хотят и могут заниматься сельским хозяйством. Отобранные участники получат целевую финансовую помощь", — говорится в сообщении.
Средства можно будет использовать исключительно на развитие сельского хозяйства:
- приобретение семян, удобрений, инвентаря, систем орошения и теплиц;
- покупку кормов, проведение ремонтных работ, улучшение условий содержания скота или птицы.
Оформление выплат возможно при наличии уязвимости у членов домохозяйств. Речь идет о следующих категориях:
- граждан с группой инвалидности;
- одиноких отцов или матерей, воспитывающих детей;
- малообеспеченных семей;
- Людей, потерявших работу в связи с войной;
- Граждане пожилого возраста (старше 60 лет);
- Многодетных семей (от трех детей);
- Внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Размеры денежной помощи и где ее можно получить
В рамках программы Всемирной продовольственной программы ООН отобранные участники получат целевую денежную помощь в размере почти 18 000 грн (400 долларов в эквиваленте).
Также программа предусматривает юридические консультации для сельских жителей по вопросам жилищных, земельных и имущественных прав, а также предоставит финансовую помощь на сопутствующие юридические расходы, связанные с вторичной правовой помощью, в размере 200 долларов (эквивалент).
Выплаты будут доступны для жителей следующих населенных пунктов Запорожской области:
- Вольноандреевка;
- Георгиевское;
- Криничное;
- Васильевское;
- Сергеевка;
- Нагорное;
- Вильнокуряновка;
- Соколовка;
- Андреевка;
- Люцерна;
- Запорожское.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что жители одного из украинских городов смогут принять участие в программе от БФ "Рокада". В ее рамках предусмотрено предоставление разовой финансовой помощи. Она рассчитана на граждан из числа уязвимых категорий. В частности, пенсионерам и людям с инвалидностью выделят 10 800 грн.
Также Новини.LIVE сообщали, что летом в Черниговской и Сумской областях гражданам будет доступна программа при финансовой поддержке правительства США. Она предусматривает предоставление помощи в размере до 12 300 грн. В частности, средства получат те, чьи дома, имущество или условия проживания пострадали от российской агрессии.
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