Денежная помощь от UHF: в трех регионах доступны гранты до 31 900 грн

Женщина с ребенком, деньги. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В августе 2026 года жители трех украинских областей смогут принять участие в проекте помощи, который реализуется совместно украинскими благотворительными организациями при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). В его рамках можно получить гранты на бизнес-идею в фермерской или нефермерской сфере.

Об этом говорится в сообщении организаторов в Telegram, передают Новини.LIVE.

Кому и где доступны финансовые гранты от UHF в августе

Как отмечается, благотворительная организация "Щедрик" в партнерстве с благотворительным фондом "Право на защиту" и при поддержке Гуманитарного фонда для Украины, являющегося специальным объединенным фондом ООН, созданным для быстрого сбора и распределения средств от международных доноров, расширили действие проекта, предусматривающего предоставление средств людям, пострадавшим от войны.

В рамках проекта предусмотрено предоставление финансовых грантов на запуск собственного дела.

"У вас есть бизнес-идея в фермерской или нефермерской сфере? Проверьте, участвует ли ваш район в проекте. У нас хорошие новости: проект "MESH: Многоотраслевая чрезвычайная помощь общинам с высоким уровнем риска" расширяет географию", — говорится в сообщении.

Принять участие в проекте могут жители следующих регионов и районов:

Николаевская область: Николаевский и Баштанский районы;

Херсонская область: Херсонский и Бериславский районы;

Днепропетровская область: Никопольский, Синельниковский, Криворожский районы.

Гражданам предлагается подавать заявки при следующих условиях:

если они переместились в течение последних шести месяцев с оккупированных, прифронтовых территорий или из зон активных боевых действий, имеют статус переселенца или были эвакуированы;

за последние три месяца получили ранения или потеряли кого-либо из членов домохозяйства;

в течение последних трех месяцев было повреждено жилье, бизнес или утрачена возможность заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью из-за обстрелов.

Размер денежной помощи и порядок подачи заявки

Согласно условиям проекта «Многоотраслевая чрезвычайная помощь общинам с высоким уровнем риска», участники смогут получить гранты в размере до 31 900 грн.

Помощь можно будет использовать на фермерскую или нефермерскую деятельность. А именно:

Птицеводство или животноводство; Овощеводство или садоводство; Ремонт бытовой техники; Строительные или ремонтные работы; Изготовление мебели; Клининговые услуги; Мелкая розничная торговля; Ремонт обуви; Домашнее производство; Онлайн-деятельность; Швейное дело; Предоставление услуг по уходу за внешностью; Переквалификация и начало новой деятельности.

Если у жителей вышеуказанных областей есть бизнес-идея и они планируют возобновить собственное дело, то могут заполнить специальную анкету.

Однако организаторы предупредили, что речь идет лишь о предварительной регистрации. Заполнение анкеты не дает полной гарантии получения денежной помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что летом в ряде регионов гражданам, покинувшим свои дома из-за войны, была предоставлена возможность оформить финансовую помощь от UNHCR Ukraine. В частности, подавать заявки могут уязвимые категории жителей. Сейчас открыта регистрация в Сумской области. Предусматривается выплата по 10 800 и 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что жители девяти областей имеют возможность стать участниками программы помощи от Красного Креста. Предусматривается реализация сразу нескольких направлений помощи тем, кто в ней больше всего нуждается во время военного положения: людям с инвалидностью I–III группы, семьям с детьми и тем, кто проживает вблизи линии фронта.