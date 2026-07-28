Денежная помощь от ООН: где ВПЛ получают по 12 300 грн

Пожилой мужчина, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Агентство Организации Объединенных Наций по делам беженцев, являющееся глобальным межправительственным учреждением, деятельность которого направлена на спасение человеческих жизней, открыло возможность регистрации на денежную помощь для граждан Украины в еще одном прифронтовом городе в июле 2026 года. В рамках программы выплаты будут предоставляться только двум категориям населения, чья жизнь была нарушена войной.

О том, кто и где может подать заявки, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому доступна денежная помощь от ООН

Согласно информации организации, заявки на включение в электронную очередь в регистрационный центр программы "Денежная помощь от УВКБ ООН" могут подавать жители Днепра. Согласно условиям, предусмотрены два размера финансовой помощи в зависимости от обстоятельств: 10 800 и 12 300 грн.

Претендовать на помощь смогут граждане, относящиеся хотя бы к одной из перечисленных категорий:

Домохозяйства, которые переместились и получили статус внутренне перемещенного лица за последние 45 дней в связи с угрозой жизни, обстрелами или обязательной эвакуацией. Семьи, которые переехали и оформили статус внутренне перемещенного лица от 46 дней до шести месяцев назад в связи с угрозой жизни, обстрелами или обязательной эвакуацией. Домохозяйства, которые из-за войны были вынуждены покинуть постоянный адрес проживания и вернулись из-за границы домой (после 24.02.2022 года). Обязательным условием является возвращение не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад. Семьи, вернувшиеся на места постоянного проживания после вынужденного переезда в пределах страны из-за военных действий (после 24.02.2022 года). Главным условием является возвращение не ранее чем три месяца назад и не позднее года.

Также важным условием для получения помощи для всех вышеуказанных категорий является низкий доход (до 8 300 грн на одного человека).

Как подать предварительную заявку на выплаты

Граждане, подпадающие под условия программы Агентства Организации Объединенных Наций по делам беженцев, должны подать заявку на предварительную регистрацию (одна заявка на одну семью). Для этого необходимо заполнить специальную онлайн-форму, однако это не означает согласия на предоставление помощи. Речь идет лишь о запросе на приглашение в офис в Днепре для регистрации.

С теми, кто соответствует вышеописанным условиям, организация свяжется для приглашения. Если этого не произошло, значит, заявитель не соответствует условиям регистрации.

"Важная информация перед заполнением! Обратите внимание: заполнение этой формы является лишь записью в электронную очередь в пункт сбора данных в г. Днепр. Окончательное решение о выплате принимается только после личного собеседования со специалистом фонда", — пояснили организаторы.

Кроме того, как только наберётся необходимое количество людей, Google-форма для регистрации будет автоматически закрыта. После обработки данных зарегистрировавшихся граждан организация вновь откроет форму, о чём будет дополнительно объявлено.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Кропивницком представительство БФ "Каритас Украины" приглашает уязвимые категории семей к участию в проекте по предоставлению финансовых грантов. В рамках программы можно будет получить от 24 000 до 40 000 грн на профессиональное обучение или на собственное дело, микробизнес или деятельность, приносящую доход.

Также Новини.LIVE сообщали, что в четырёх регионах Украины можно получить помощь в размере около 2 000 евро. Подавать заявки могут исключительно те, кто проживает на подконтрольных правительству территориях. Помощь предусмотрена для уязвимых групп граждан, пострадавших в результате войны. Выплаты можно будет направить на необходимые средства для бизнеса: технику, инструменты и оборудование.