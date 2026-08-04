Денежная помощь от Каритас: где можно получить выплаты на твердое топливо

Пожилая женщина, дрова. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В августе представители благотворительного фонда "Каритас Украины" в рамках проекта "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине" начали регистрацию на получение денежной помощи для подготовки к зиме. В частности, такая возможность доступна ряду социально уязвимых категорий граждан.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию фонда.

Где и кому Каритас оказывает помощь на зиму

В рамках программы обратиться за получением денежной помощи на оплату коммунальных услуг и твердого топлива для подготовки к предстоящему отопительному сезону могут жители Полтавской области. В частности, сейчас открыта регистрация для домохозяйств в сельской местности Глобинской территориальной громады. Выплаты доступны для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

"Каритас Полтава в рамках проекта "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине" начинает регистрацию на получение денежной помощи на оплату коммунальных услуг и твердого топлива на зимний период 2026/27 годов", — говорится в сообщении.

Среди важных критериев отбора — наличие хотя бы одного из факторов уязвимости. Речь идет о:

Лицах с инвалидностью (I–II группа и инвалидность с детства); Пожилых людях (60+); Одиноких матерях/отцах или опекунах несовершеннолетних детей; Беременных женщинах или кормящих матерях с детьми в возрасте до трех лет; Матерях/отцов приемных несовершеннолетних детей; Людях с тяжелыми заболеваниями, ограничивающими физические и психические возможности и требующими дорогостоящего лечения; Многодетных семьях, в которых есть трое и более несовершеннолетних детей.

Куда обращаться для регистрации на получение помощи

Граждане, соответствующие критериям отбора программы представительства в Полтавской области благотворительного фонда "Каритас Украины", могут обратиться за выплатами 4 августа 2026 года в городской совет г. Глобино по адресу: ул. Центральная, 281.

Для регистрации необходимо собрать следующие документы:

паспорт (оригинал);

идентификационный код (оригинал);

справку о статусе ВПЛ;

счет IBAN;

документы, подтверждающие критерий уязвимости;

справку о доходах из налоговой службы;

справку об отоплении/коммунальных услугах.

Среди ограничений:

домохозяйства ранее получали аналогичные выплаты в 2026 году;

помощь предоставляется только для ВПЛ, зарегистрированных в 2026 году;

доход не превышает сумму в 8 422 грн на одного человека в семье.

Подробности о действии программы можно уточнить по номеру: +3 8 050 888 70 29.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в августе украинцы могут подавать заявки по программе поддержки от Украинского Красного Креста. В ее рамках предусмотрены два вида помощи. В частности, выплата для эвакуированных граждан в течение 45 дней составит 12 300 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что в августе представители БФ "Каритас Украины" получат помощь в одной из областей. Выплаты будут доступны гражданам, вынужденно покинувшим свои дома в опасных районах. Согласно программе, можно будет оформить аграрные гранты для сельского хозяйства.