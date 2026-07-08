Денежная помощь на детей: где украинцы могут оформить 50 000 грн
В июле 2026 года стартовала новая программа поддержки граждан, взявших на воспитание детей, в том числе с инвалидностью, в виде выплаты в размере 50 000 грн. Стало известно, кто и где может подать документы для оформления соответствующей финансовой помощи.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.
В каком регионе доступна помощь в размере 50 000 грн
Реализация новой программы поддержки по предоставлению единовременной помощи для вновь созданных семейных форм доступна на Буковине.
"В Черновицкой области введена единовременная адресная помощь в размере 50 000 грн для поддержки граждан, которые открывают свое сердце и дом детям, нуждающимся в семейном тепле... Каждый ребенок заслуживает семьи, любви и поддержки. Благодарим все семьи, которые открывают свои сердца и дарят детям шанс на счастливое детство", — говорится в сообщении.
Обратиться за получением помощи могут:
- украинцы, зарегистрированные или задекларированные в Черновицкой области;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ), состоящие на учете в Единой информационной базе переселенцев Черновицкой области.
Ключевым условием для получения помощи является тот факт, что с 1 января текущего года:
- создали детский дом семейного типа, оформили на воспитание не менее пяти детей, в том числе с инвалидностью;
- создана приемная семья, в которой воспитываются не менее трех детей, в том числе детей с инвалидностью;
- осуществили четвертое устройство ребенка/семейной группы детей в семью патронатного воспитателя в соответствии с действующим законодательством.
Для оформления выплат необходимо обратиться в Службу по делам детей по месту жительства с пакетом документов о приеме детей на воспитание. Также подробную информацию можно получить по контактному номеру телефона: 0 800 401 000.
Какие еще выплаты доступны приемным семьям
В 2026 году также действует программа денежной благотворительной помощи от "СОС Дитячі містечка Україна" детским домам семейного типа, приемным семьям, опекунам, которая предусматривает выплату в размере 10 800 грн на каждого ребенка.
В частности, помощь предусмотрена:
- приемным семьям, в которые размещены от двух детей в возрасте до 18 лет, с 01.12.2025 по 31.12.2026 года;
- детским домам семейного типа, куда размещены двое и более детей в период с 01.12.2025 по 31.12.2026;
- опекунам (попечителям), к которым размещены двое и более несовершеннолетних детей с 01.12.2025 по 31.12.2026.
Программа денежной благотворительной помощи охватывает всю территорию Украины, за исключением зон активных боевых действий. Заявители должны подать заявку через специальную онлайн-форму.
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в городе Чернигов вновь доступны выплаты от UNHCR Ukraine. За оформлением помощи могут обратиться внутренние переселенцы, покинувшие свои места проживания из-за войны. В рамках программы каждый член семьи получит либо 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн на три месяца), либо 12,3 тыс. грн (4,1 тыс. грн).
Еще Новини.LIVE сообщали, что в одном из регионов открыта регистрация на финансовую помощь от Каритас Украины. Речь идет о предоставлении ежемесячных выплат в размере 1 800 грн. Такой вид поддержки рассчитан на полгода. Программа доступна для семей, пострадавших из-за войны в Украине.
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