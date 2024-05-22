Штрафы за мелкие кражи — в Украине готовят важные изменения

Кража продукции в магазине. Фото: vinnitsa.info

В Украине планируют декриминализировать мелкие кражи, стоимость которых не превышает 4552 гривен. Соответствующий законопроект №11068 прошел первое чтение в парламенте.

Об этом рассказал заместитель главы Финансового комитета ВРУ Ярослав Железняк в Telegram.

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Декриминализация краж до 4,5 тыс. грн

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за мелкое похищение чужого имущества", за который проголосовали 265 народных депутатов.

По состоянию на 2024 год мелким воровством считается то, стоимость имущества которого меньше 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан. То есть 302 гривны.

Из-за действия военного положения совершение кражи автоматически квалифицируется по части четвертой статьи 185 Уголовного кодекса. За это грозит пять-восемь лет лишения свободы.

В связи с этим в судебном реестре много приговоров, таких как пять лет условно за кражу спиртного или нескольких плиток шоколада.

Инициаторы проекта закона считают, что соответствующее наказание не является соразмерным. Поэтому предлагают поднять порог уголовной ответственности за кражу до трех необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть, сумма повысится до 4,54 тыс. гривен.

Штрафы за мелкие кражи

Также предполагается повышение административного наказания за мелкое воровство. А именно:

за первую кражу — до 5,1 тыс. гривен;

за повторное в течение года — до 8,5 тыс. гривен.

По заключению Главного научно-экспертного управления парламента, ныне порог уголовной ответственности действительно очень низок.

В то же время, в случае поддержки законопроекта в целом — это приведет к изменению целого ряда статей УК.

Таким образом, мошенничество, совершенное без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 190 УК), воровство, сопряженное с проникновением в жилье/помещение (ч. 3 ст. 185 УК), в случаях, когда сумма причиненного ущерба не больше 4,54 тыс. гривен будут квалифицировать как административные правонарушения, а не уголовные.

Что еще стоит знать

Напомним, в Верховной Раде заявили, какую ответственность будут нести те граждане, которые не обновили свои данные и не оплатили штраф за нарушение мобилизационного законодательства. В таком случае военнообязанный будет считаться уклонистом и ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля. Также сообщали, какие штрафы за превышение скорости в 2024 году в Украине.