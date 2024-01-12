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Декретный отпуск — сколько будут платить женщинам в 2024 году

12 января 2024 10:05
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Декретные выплаты в 2024 году — сколько будут платить женщинам
Тест на беременность Фото: Pexels
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинцы могут получать некоторые виды социальной денежной помощи от государства. В частности, финансовая помощь оказывается работающим женщинам и женщинам-предпринимателям, оформившим листок нетрудоспособности по беременности и родам.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто может получить денежную помощь за декретный отпуск

Украинское законодательство предусматривает определенные критерии определения получателей такого вида социальной помощи. Таким образом, на оплату больничных в связи с беременностью и родами могут рассчитывать работающие украинки:

  • на условиях трудового договора (контракта);
  • гиг-контракта;
  • иного гражданско-правового договора;
  • по другим основаниям, предусмотренным законом;
  • на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности и хозяйствования, в частности являющихся резидентами "Дія Сіті";
  • в других представительствах нерезидентов или физических лиц.

Также оказать помощь могут женщинам, избранным на выборные должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, женщины-предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Основанием для назначения декретного отпуска является лист нетрудоспособности, сформированный на основании медицинского заключения.

Сколько денег выплачивают за декрет

Размер денежной помощи по беременности и родам должен компенсировать 100% средней зарплаты. Он рассчитывается следующим образом:

  • Заработная плата по последнему месту работы за последние 12 месяцев (предшествующих месяцу наступления страхового случая) делится на количество календарных дней.

Таким образом, с 1 января 2024 года максимальный размер денежной помощи для работающих женщин составляет 106 500 грн в месяц, а минимальный – 7100 грн в месяц.

На сколько можно уйти в декретный отпуск

Оплачиваемый отпуск по беременности и родам предоставляется продолжительностью:

  • 126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после);
  • 140 календарных дней (70 дней до родов и 70 после) в случае рождения двух и более детей и в случае осложненных родов;
  • 180 календарных дней (90 до родов и 90 после) для женщин, относящихся к I-III категории лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Напомним, что Министерство здравоохранения (МОЗ) впервые внедряет финансирование вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Новый пакет услуг "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)" стал частью Программы медицинских гарантий на 2024 год.

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