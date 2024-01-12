Декретные выплаты в 2024 году — сколько будут платить женщинам

Тест на беременность Фото: Pexels

Украинцы могут получать некоторые виды социальной денежной помощи от государства. В частности, финансовая помощь оказывается работающим женщинам и женщинам-предпринимателям, оформившим листок нетрудоспособности по беременности и родам.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто может получить денежную помощь за декретный отпуск

Украинское законодательство предусматривает определенные критерии определения получателей такого вида социальной помощи. Таким образом, на оплату больничных в связи с беременностью и родами могут рассчитывать работающие украинки:

на условиях трудового договора (контракта);

гиг-контракта;

иного гражданско-правового договора;

по другим основаниям, предусмотренным законом;

на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности и хозяйствования, в частности являющихся резидентами "Дія Сіті";

в других представительствах нерезидентов или физических лиц.

Также оказать помощь могут женщинам, избранным на выборные должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, женщины-предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Основанием для назначения декретного отпуска является лист нетрудоспособности, сформированный на основании медицинского заключения.

Сколько денег выплачивают за декрет

Размер денежной помощи по беременности и родам должен компенсировать 100% средней зарплаты. Он рассчитывается следующим образом:

Заработная плата по последнему месту работы за последние 12 месяцев (предшествующих месяцу наступления страхового случая) делится на количество календарных дней.

Таким образом, с 1 января 2024 года максимальный размер денежной помощи для работающих женщин составляет 106 500 грн в месяц, а минимальный – 7100 грн в месяц.

На сколько можно уйти в декретный отпуск

Оплачиваемый отпуск по беременности и родам предоставляется продолжительностью:

126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после);

140 календарных дней (70 дней до родов и 70 после) в случае рождения двух и более детей и в случае осложненных родов;

180 календарных дней (90 до родов и 90 после) для женщин, относящихся к I-III категории лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Напомним, что Министерство здравоохранения (МОЗ) впервые внедряет финансирование вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Новый пакет услуг "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)" стал частью Программы медицинских гарантий на 2024 год.