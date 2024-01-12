Декретні виплати у 2024 році — скільки будуть платити жінкам

Тест на вагітність. Фото: Pexels

Українці можуть отримувати певні види соціальної грошової допомоги від держави. Зокрема, фінансова допомога надається працюючім жінкам та жінкам-підприємицям, які оформили листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто може отримати грошову допомогу за декретну відпустку

Українське законодавство передбачає певні критерії для визначення отримувачів такого виду соціальної допомоги. Таким чином, на оплату лікарняних у зв'язку з вагітністю та пологами можуть розраховувати українки, які працюють:

на умовах трудового договору (контракту);

гіг-контракту;

іншого цивільно-правового договору;

на інших підставах, передбачених законом;

на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема які є резидентами "Дія Сіті";

в інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб.

Також надати допомогу можуть жінкам, які були обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, та жінки – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Підставою для призначення декретної відпустки є листок непрацездатності, сформований на підставі медичного висновку.

Скільки грошей виплачують за декрет

Розмір грошової допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами має компенсувати 100% середньої зарплати. Він розраховується таким чином:

заробітна плата за останнім місцем роботи за останні 12 місяців (що передують місяцю настання страхового випадку) ділиться на кількість календарних днів.

Таким чином з 1 січня 2024 року максимальний розмір грошової допомоги для працюючих жінок становить 106 500 грн на місяць, а мінімальний – 7100 грн на місяць.

На скільки можна піти у декретну відпустку

Оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами надається тривалістю:

126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після);

140 календарних днів (70 днів до пологів та 70 після) у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнених пологів;

180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок, які належать до І-ІІІ категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) вперше впроваджує фінансування допоміжних репродуктивних технологій для лікування безпліддя в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Новий пакет послуг "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)" став частиною Програми медичних гарантій на 2024 рік.