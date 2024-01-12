Декретні виплати у 2024 році — скільки будуть платити жінкам

Декретна відпустка — скільки будуть платити жінкам у 2024 році
Українці можуть отримувати певні види соціальної грошової допомоги від держави. Зокрема, фінансова допомога надається працюючім жінкам та жінкам-підприємицям, які оформили листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).
Хто може отримати грошову допомогу за декретну відпустку
Українське законодавство передбачає певні критерії для визначення отримувачів такого виду соціальної допомоги. Таким чином, на оплату лікарняних у зв'язку з вагітністю та пологами можуть розраховувати українки, які працюють:
- на умовах трудового договору (контракту);
- гіг-контракту;
- іншого цивільно-правового договору;
- на інших підставах, передбачених законом;
- на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема які є резидентами "Дія Сіті";
- в інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб.
Також надати допомогу можуть жінкам, які були обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, та жінки – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність.
Підставою для призначення декретної відпустки є листок непрацездатності, сформований на підставі медичного висновку.
Скільки грошей виплачують за декрет
Розмір грошової допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами має компенсувати 100% середньої зарплати. Він розраховується таким чином:
- заробітна плата за останнім місцем роботи за останні 12 місяців (що передують місяцю настання страхового випадку) ділиться на кількість календарних днів.
Таким чином з 1 січня 2024 року максимальний розмір грошової допомоги для працюючих жінок становить 106 500 грн на місяць, а мінімальний – 7100 грн на місяць.
На скільки можна піти у декретну відпустку
Оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами надається тривалістю:
- 126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після);
- 140 календарних днів (70 днів до пологів та 70 після) у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнених пологів;
- 180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок, які належать до І-ІІІ категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) вперше впроваджує фінансування допоміжних репродуктивних технологій для лікування безпліддя в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Новий пакет послуг "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)" став частиною Програми медичних гарантій на 2024 рік.
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