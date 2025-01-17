Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Декларация об имуществе и доходах — когда и кому надо подать arrow

Декларация об имуществе и доходах — когда и кому надо подать

17 января 2025 08:22
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Декларация о доходах ФЛП — кто из предпринимателей должен отчитываться
Бланк декларации и ручка. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Физические лица-предприниматели (ФЛП) в Украине обязательно должны декларировать свои доходы. Это требование прописано в украинском законодательстве. Поэтому даже если предприниматель выполнил хотя бы одну операцию по продаже, он должен сообщить о полученном доходе в своей декларации.

Тем временем в пресс-службе Налоговой службы в Харьковской области напомнили, кто из предпринимателей должен подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах, которые были получены в течение 2024 года.

Читайте также:

Декларация об имущественном состоянии и доходах — кому точно подавать 

Как отмечается в сообщении, отчитываться должны:

  • предприниматели, которые ведут деятельность на общей системе налогообложения;
  • лица с независимой профессиональной деятельностью;
  • иностранцы, получившие украинское резидентство;
  • граждане, которые планируют выехать из Украины и жить за границей;

В госструктуре также разъяснили сроки подачи деклараций:

  • до 1 мая года, следующего за отчетным (30 апреля 2025-го) — отчитываются физические лица-предприниматели на общей системе налогообложения. До этой же даты должны подать отчетность лица с независимой профессиональной деятельностью и граждане, у которых возникает обязанность предоставить налоговую декларацию;
  • ФЛП, которые отказались от предпринимательской деятельности, отчитываются в течение 20 календарных дней месяца следующего за календарным месяцем в котором состоялась госрегистрация прекращения предпринимательской деятельности.

Резиденты, которые меняют место жительства и выезжают из Украины, декларацию о доходах и имущественном состоянии подают за 60 дней до своего отьезда. Также до 31 декабря года, следующего за отчетным, декларацию подают граждане, которые пользуются налоговой скидкой.

Какие доходы украинцев подлежат декларированию

Недавно в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) разъяснили, что в декларации должна быть информация не только о зарплате или денежном обеспечении. Украинцы должны сообщать, в частности, о дивидендах, алиментах, пенсии, благотворительной помощи, наследстве и так далее.

Напомним, когда ФЛП решают больше не заниматься хозяйственной деятельностью, им нужно подать ликвидационный отчет. И уже потом можно уплачивать налоги.

Также мы рассказывали, что с января 2025 года предпринимателей обязали уплачивать военный сбор. Однако некоторые украинцы могут не платить.

декларация ФЛП деньги бизнес доходы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:55 РФ атаковала Киевщину, ранен ребенок — фото последствий

08:45 Благотворительная пенсия — могут ли делать взносы ВПЛ

08:42 Состоялось 141 боестолкновение — сводка Генштаба по фронту

08:31 Иммунолог объяснил, почему метапневмовирус это "сенсация" в медиа

08:30 Как долго имеют право удерживать мужчин в ТЦК

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:22 Декларация об имуществе и доходах — когда и кому надо подать

08:21 В США на взлете взорвался корабль Маска Starship — видео

08:07 Суд Харькова наказал выпускника гимназии за "слив" базы данных

08:02 Суд принял сторону военнослужащего по делу о СОЧ — подробности

Text

08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

08:55 РФ атаковала Киевщину, ранен ребенок — фото последствий

08:45 Благотворительная пенсия — могут ли делать взносы ВПЛ

08:42 Состоялось 141 боестолкновение — сводка Генштаба по фронту

08:31 Иммунолог объяснил, почему метапневмовирус это "сенсация" в медиа

08:30 Как долго имеют право удерживать мужчин в ТЦК

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:22 Декларация об имуществе и доходах — когда и кому надо подать

08:21 В США на взлете взорвался корабль Маска Starship — видео

08:07 Суд Харькова наказал выпускника гимназии за "слив" базы данных

08:02 Суд принял сторону военнослужащего по делу о СОЧ — подробности

07:56 В Киеве открыли первый параметрический мост — фото

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

Text

08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно