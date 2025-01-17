Декларация о доходах ФЛП — кто из предпринимателей должен отчитываться

Бланк декларации и ручка. Фото: УНИАН

Физические лица-предприниматели (ФЛП) в Украине обязательно должны декларировать свои доходы. Это требование прописано в украинском законодательстве. Поэтому даже если предприниматель выполнил хотя бы одну операцию по продаже, он должен сообщить о полученном доходе в своей декларации.

Тем временем в пресс-службе Налоговой службы в Харьковской области напомнили, кто из предпринимателей должен подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах, которые были получены в течение 2024 года.

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Как отмечается в сообщении, отчитываться должны:

предприниматели, которые ведут деятельность на общей системе налогообложения;

лица с независимой профессиональной деятельностью;

иностранцы, получившие украинское резидентство;

граждане, которые планируют выехать из Украины и жить за границей;

В госструктуре также разъяснили сроки подачи деклараций:

до 1 мая года, следующего за отчетным (30 апреля 2025-го) — отчитываются физические лица-предприниматели на общей системе налогообложения. До этой же даты должны подать отчетность лица с независимой профессиональной деятельностью и граждане, у которых возникает обязанность предоставить налоговую декларацию;

ФЛП, которые отказались от предпринимательской деятельности, отчитываются в течение 20 календарных дней месяца следующего за календарным месяцем в котором состоялась госрегистрация прекращения предпринимательской деятельности.

Резиденты, которые меняют место жительства и выезжают из Украины, декларацию о доходах и имущественном состоянии подают за 60 дней до своего отьезда. Также до 31 декабря года, следующего за отчетным, декларацию подают граждане, которые пользуются налоговой скидкой.

Какие доходы украинцев подлежат декларированию

Недавно в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) разъяснили, что в декларации должна быть информация не только о зарплате или денежном обеспечении. Украинцы должны сообщать, в частности, о дивидендах, алиментах, пенсии, благотворительной помощи, наследстве и так далее.

Напомним, когда ФЛП решают больше не заниматься хозяйственной деятельностью, им нужно подать ликвидационный отчет. И уже потом можно уплачивать налоги.

Также мы рассказывали, что с января 2025 года предпринимателей обязали уплачивать военный сбор. Однако некоторые украинцы могут не платить.