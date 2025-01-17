Декларація про доходи ФОП — хто з підприємців повинен звітувати

Бланк декларації та ручка. Фото: УНІАН

Фізичні особи-підприємці (ФОП) в Україні обов'язково повинні декларувати свої доходи. Ця вимога прописана в українському законодавстві. Тож навіть якщо підприємець виконав хоча б одну операцію з продажу, він повинен повідомити про отриманий дохід у своїй декларації.

Тим часом у пресслужбі Податкової служби у Харківській області нагадали, хто з підприємців повинен подавати декларацію про майновий стан та доходи, які були отримані впродовж 2024 року.

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Як зазначається у повідомленні, звітувати повинні:

підприємці, які ведуть діяльність на загальній системі оподаткування;

особи з незалежною професійною діяльністю;

іноземці, які отримали українське резидентство;

громадяни, які планують виїхати з України та жити за кордоном.

У держструктурі також роз'яснити терміни подання декларацій:

до 1 травня року, наступного за звітним (30 квітня 2025-го) — звітують фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування. До цієї ж дати мають подати звітність особи з незалежною професійною діяльністю та громадяни, у яких виникає обов'язок надати податкову декларацію;

ФОП, які відмовилися від підприємницької діяльності, звітують впродовж 20 календарних днів місяця наступного за календарним місяцем в якому відбулася держреєстрація припинення підприємницької діяльності.

Натомість резиденти, які змінюють місце проживання та виїжджають з України, декларацію про доходи та майновий стан подають за 60 днів до свого від'їзду. Також до 31 грудня року, наступного за звітним, декларацію подають громадяни, які користуються податковою знижкою.

Які доходи українців підлягають декларуванню

Нещодавно у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) роз'яснили, що у декларації має бути інформація не тільки про зарплати чи грошове забезпечення. Українці мають повідомляти, зокрема, про дивіденди, аліменти, пенсію, благодійну допомогу, спадщину і так далі.

Нагадаємо, коли ФОПи вирішують більше не займатися господарською діяльністю, їм потрібно подати ліквідаційний звіт. І вже потім можна сплачувати податки.

Також ми розповідали, що з січня 2025 року підприємців зобов'язали сплачувати військовий збір. Однак дехто з українців може не платити.