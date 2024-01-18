Денис Шмигаль обнародовал е-декларацию - какая зарплата у премьера Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2022 год. Весь доход политика за это время составила заработная плата.

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций.

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В Госреестре отмечено, что весь доход премьер-министра Украины в 2022 году — это заработная плата, которая в сумме составляет 900 тысяч 717 гривен. Жена Дениса Шмыгаля за тот же период задекларировала 7 млн 122 тыс. 016 грн доходов, из которых:

27 600 грн — пенсия по инвалидности;

7 млн 094 тыс. 416 грн — заработок по предпринимательской деятельности.

На банковских счетах глава правительства хранит 209 тыс. грн, а наличными — 140 тыс. долларов. У его жены и дочери на банковских счетах 303 тыс. грн, а наличными — 85 тыс. долларов.

Недвижимость и авто премьера Украины и его супруги

Кроме доходов Денис Шмыгаль задекларировал земельный участок во Львовской области площадью 2 200 кв м. На его жену записано движимое и недвижимое имущество:

земельный участок во Львове площадью 151 кв. м;

дом во Львове — 215,9 кв м;

гараж во Львове — 17,7 кв м;

25% другого земельного участка во Львове — 458 кв м;

нежилое здание во Львове — 323,2 кв м;

земельный участок на Львовщине — 2 200 кв м;

автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.

Обязательное е-декларирование для должностных лиц во время военного положения

Напомним, в октябре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9534, предусматривающий возвращение электронного декларирования для чиновников и открытие доступа к декларациям. Согласно закону, должностные лица должны подать декларации за 2021 и 2022 годы до 21 января 2024 года.

Открытие реестров е-деклараций позволит общественности контролировать использование госсредств и предотвращать коррупцию.

Кто из политиков уже опубликовал свои декларации

Напомним, что депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая задекларировала 483,7 тысячи гривен доходов. Кроме того, она внесла в е-декларацию за 2022 год недвижимость в Киеве.

Также мы писали, что недавно министр обороны Украины Рустем Умеров опубликовал свои декларации об имуществе и доходах за 2021 и 2022 годы. За это время его доход вырос более чем на миллион и с 3,5 млн грн превратился в 4,5 млн грн.