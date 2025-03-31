Доходы Умерова за 2024 год — сколько заработал министр обороны

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: УНИАН

Украинские чиновники продолжают отчитываться о полученных в 2024 году доходах. Так, электронную декларацию уже подал, например, министр обороны Рустем Умеров, который указал, что в прошлом году ему удалось заработать более 4 млн грн.

Львиную долю доходов, как свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, министр получил от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

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Известно, что его общий доход составил 4 млн 923 тыс. 299 грн, из них:

1,6 млн грн — зарплата;

3,3 млн грн — доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

На банковских счетах Умеров хранит 4,1 тыс. долл и 2,6 млн грн, а наличными — 123 тыс. грн и 7,7 тыс. долл. Еще 18,2 тыс. долл. Умеров задекларировал как "неакцентированные требования кредитора". Также он:

имеет в собственности 100% ООО "Компания Блэк Си" (корпоративные права переданы в управление);

владеет 1 902 877 акций Petcube, Inc (США).

По данным декларации, у министра еще есть право требования по договору купли-продажи доли в акционерном капитале ООО "Компания Блэк Си" (стоимость 35,9 млн грн) и право требования по договору купли-продажи доли в акционерном капитале частной компании с ограниченной ответственностью "Астем Текнолоджиз" (стоимость 26,7 млн грн).

Что было в 2023 году

По итогам 2023 года доходы Умерова составили более 5,5 млн грн. До того как в сентябре возглавить Министерство обороны страны, он работал в Фонде госимущества, где получил за год 131 526 грн. А после перехода в Минобороны он заработал еще почти полмиллиона — 442 347 грн.

Также он получил 5 млн грн дохода после отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав ООО "Компания Блэк Си".

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