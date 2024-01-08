Налоги в Украине — известно, кто из украинцев получит скидку

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

Украинцы в 2024 году могут вернуть часть средств, израсходованных в предыдущем году. Это возможно благодаря так называемой "налоговой скидке".

Об этом рассказали в одном из управлений Госналоговой службы.

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Как получить компенсацию

Для того, чтобы гражданам вернули часть уплаченных средств за 2023 год, необходимо предоставить годовую налоговую декларацию о своем имущественном состоянии и доходах в период с 1 января по 31 декабря, то есть за весь 2024 год.

Для получения налоговой скидки следует предоставить декларацию в контролирующий орган, в котором человек состоит на учете.

Налоговую декларацию можно подавать по выбору налогоплательщика в случае, "если иное не предусмотрено" Налоговым кодексом, в следующий способ:

собственноручно или уполномоченным на это гражданином;

отправить по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;

через средства электронной связи в е-форме, соблюдая требования таких законов №851-IV и №2155-VIII.

Для большего удобства налоговики создали специальное мобильное приложение "Моя налоговая". Там тоже можно оформить налоговые декларации и получить в итоге налоговую скидку.

Какие могут компенсировать расходы

В списке — самые разные расходы, за которые можно получить налоговую скидку. В частности, речь идет о:

части суммы процентов, уплаченных за пользование ипотекой;

средствах пожертвования (благотворительный взнос) для неприбыльных организаций;

деньгах за образование для компенсации стоимости обучения;

страховом платеже по соглашению долгосрочного страхования;

оплате вспомогательных репродуктивных технологий;

расходах, связанных с усыновлением детей;

переоборудовании транспорта;

арендной плате (для переселенцев);

лечении коронавируса;

покупке акций, эмитентом которых указано юрлицо, являющееся резидентом Дія.City.

При этом утраченный срок предоставления документов может являться поводом потери возможности получения налоговой скидки за прошлый год.

Что еще стоит знать

Напомним, предприниматели, осуществляющие расчеты за проданные товары наличными или электронными платежными средствами, обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО/ПРРО), известные как кассовые аппараты. Несоблюдение этого правила может привести к применению штрафов.

Также мы писали, что с января 2024 года предприниматели в Украине должны платить более высокие размеры налогов. В частности, отдать больше придется физлицам-предпринимателям, некоторым водителям и владельцам недвижимости.