Кто из украинцев получит по случаю Дня Независимости госпомощь и какую сумму

Деньги в руках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Правительство утвердило размеры разовой помощи ко Дню Независимости. Получить выплату смогут граждане, на которых распространяется действие Законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 2 апреля текущего года.

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Скриншот постановления Кабмина

Кто имеет право на денежную помощь по случаю Дня Независимости

Лицам с инвалидностью I группы выплатят 3 100 гривен, II группы — 2 900 гривен, III группы — 2 700 гривен. В частности, речь идет о людях, инвалидность которых является следствием войны, общего заболевания, трудового увечья.

Выплаты в размере тысячи гривен получат: участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3 100 гривен .

На выплату в размере 650 гривен могут претендовать:

члены семей погибших или умерших ветеранов войны;

члены семей погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины;

жены или мужья умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз;

жены или мужья умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз.

По 450 гривен получат: участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага.

Напомним, в 2023 году в День Независимости Украины херсонские волонтеры подняли в небо флаг и запустили его на левый берег Днепра, который является временно оккупированный территорией.

Также мы сообщали о том, что в прошлом хакеры оригинально поздравили украинцев с 32 годовщиной Независимости. Они получили данные Главного центра спецвязи РФ и обнародовали доступ к этой информации.