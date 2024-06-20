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Некоторые украинцы получат на День Независимости помощь от государства — кто и какую сумму

20 июня 2024 01:00
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Чекарёва Мария
редактор
Кто из украинцев получит по случаю Дня Независимости госпомощь и какую сумму
Деньги в руках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Правительство утвердило размеры разовой помощи ко Дню Независимости. Получить выплату смогут граждане, на которых распространяется действие Законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 2 апреля текущего года.

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Скриншот постановления Кабмина

Кто имеет право на денежную помощь по случаю Дня Независимости

Лицам с инвалидностью I группы выплатят 3 100 гривен, II группы — 2 900 гривен, III группы — 2 700 гривен. В частности, речь идет о людях, инвалидность которых является следствием войны, общего заболевания, трудового увечья.

Выплаты в размере тысячи гривен получат: участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3 100 гривен .

На выплату в размере 650 гривен могут претендовать:

  • члены семей погибших или умерших ветеранов войны;
  • члены семей погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины;
  • жены или мужья умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз;
  • жены или мужья умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз.

По 450 гривен получат: участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага.

Напомним, в 2023 году в День Независимости Украины херсонские волонтеры подняли в небо флаг и запустили его на левый берег Днепра, который является временно оккупированный территорией.

Также мы сообщали о том, что в прошлом хакеры оригинально поздравили украинцев с 32 годовщиной Независимости. Они получили данные Главного центра спецвязи РФ и обнародовали доступ к этой информации.

Кабинет министров
выплаты
финансовая помощь
День Независимости
ветераны
УБД

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