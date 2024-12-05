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Некоторые украинцы автоматически получат 1000 грн – кого касается

5 декабря 2024 20:51
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Деякі українці автоматично отримають по 1000 грн — Кабмін розкрив деталі
Деньги в руках. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Более двух миллионов украинцев автоматически получат одну тысячу гривен от государства в рамках программы "Зимова єПідтримка". Автоматические начисления касаются пенсионеров и получателей субсидий.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

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"Более 2 млн украинцев — в частности, получатели пенсии и субсидии через "Укрпошту"  автоматически получают 1000 гривен "Зимової єПідтримки", — сказал Шмыгаль.

По информации премьер-министра, через "Дію" украинцы уже сформировали более пяти миллионов заявок. Еще два миллиона граждан планируют получить выплаты на "Укрпоште".

"Зимова єПідтримка" на "Укрпоште"

Национальный оператор решил обновить ассортимент товаров, которыми клиенты больше всего интересуются и хотят потратить на них одну тысячу гривен помощи.
Как пояснил гендиректор "Укрпошти" Игорь Смилянский, почтовый оператор учел, что украинцы в регионах интересуются совершенно разными товарами  и услугами. Предпочтение украинцев обещают учесть.

"Например, некоторые люди в селах оформили выплату через "Дію", у них есть средства на виртуальной карточке, но в селе нет магазинов, участвующих в программе "Национальный кэшбек". Для них мы тоже организуем решения в кратчайшие сроки и дополнительно это сообщим", — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что 1000 гривен украинцам будут насчитывать в декабре, январе и феврале. Оформлять заявку можно через "Дію".

Также мы рассказывали, что в рамках программы "Зимова підтримка" украинцам обеспечивают помощь для оплаты услуг по ЖКХ. К примеру, населению выплачивают более 20 тысяч гривен, за которые можно купить дрова или уголь.

Денис Шмыгаль Укрпошта выплаты деньги єПідтримка

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