Деякі українці автоматично отримають по 1000 грн — Кабмін розкрив деталі

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Понад два мільйони українців автоматично отримають одну тисячу гривень від держави в рамках програми "Зимова єПідтримка". Автоматичні нарахування стосуються пенсіонерів та отримувачів субсидій.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

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"Понад 2 млн українців — зокрема отримувачі пенсії та субсидії через "Укрпошту" — автоматично отримують 1000 гривень "Зимової єПідтримки", — сказав Шмигаль.

За інформацією прем’єр-міністра, через "Дію" українці вже сформували понад п’ять мільйонів заявок. Ще два мільйони громадян планують отримати виплати на "Укрпошті".

"Зимова єПідтримка" та "Укрпошта"

Національний оператор вирішив оновити асортимент товарів, якими клієнти цікавляться найбільше та хочуть витратити на них одну тисячу гривень допомоги.

Як пояснив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, поштовий оператор врахував, що українці в регіонах цікавлять абсолютно різними товарами та послугами. Вподобання українців обіцяють врахувати.

"Наприклад, деякі люди в селах оформили виплату через "Дію", у них є кошти на віртуальній картці, але в селі нема магазинів, які беруть участь у програмі "Національний кешбек". Для них ми теж організуємо рішення в найкоротші терміни і додатково про це повідомимо", — сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що одну тисячу гривень українцям нараховуватимуть у грудні, січні та лютому. Оформлювати заявку можна через "Дію".

Також ми розповідали, що в рамках програми "Зимова підтримка" українців забезпечують допомогою для оплати послуг з ЖКП. Наприклад, населенню виплачують понад 20 тисяч гривень, за які можна купити дрова або вугілля.