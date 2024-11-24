Пенсия может не прийти — почему ПФУ прекращает начисление выплат

Мужчина проверяет свой пенсионный счёт. Фото: Pexels

Каждый гражданин Украины имеет как права, так и обязанности. Пенсионеры не исключение, они должны информировать Пенсионный фонд Украины об определенных изменениях в своей жизни. Если этого вовремя не делать, это приведет к временному прекращению пенсионных выплат.

Об этом предупреждает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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О каких изменениях нужно сообщать ПФУ

Некоторые данные о пенсионерах имеют важное значение для Пенсионного фонда, ведь их изменение может влиять на размер выплат человека или возможность их получения. Поэтому пожилые граждане должны отчитываться о:

смене места жительства;

смене места работы или увольнение;

смене фамилии, имени или отчества;

получении нового идентификационного кода;

замене важных документов, таких как паспорт;

начале или прекращении предпринимательской деятельности.

Личные данные и информация о местожительстве важны для корректного ведения электронного пенсионного дела, а сведения о работе могут повлиять на размер пенсии.

Если о нарушении установленных норм станет известно с опозданием, пенсия может снизиться на 20%. Это может произойти из-за того, что неработающие пенсионеры получают доплаты и надбавки, не предусмотренные для работающих. Поэтому такие, неправомерно начисленные суммы, будут списываться из будущих выплат человека.

Как сообщить ПФУ об изменениях

У пенсионеров есть до 10 дней, чтобы сообщить об изменениях. Это можно сделать:

онлайн через электронный портал ПФУ;

лично в любом отделении Пенсионного фонда.

Своевременное сообщение гарантирует стабильность выплат и предотвращает путаницу и ненужные проблемы с документацией.

Ранее мы писали, что некоторые граждане Украины работали несколько лет за границей. Однако при назначении пенсии стаж полученный там им могут не засчитать.

Также мы рассказывали, что помимо основной выплаты некоторые пенсионеры имеют право на доплаты. В 2025 году некоторые пожилые граждане смогут получить более 2 тыс. грн надбавки.