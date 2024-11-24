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Деякі пенсіонери залишаться без виплат — в чому причина

24 листопада 2024 06:15
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пенсія може не прийти — чому ПФУ припиняє нарахування виплат
Чоловік перевіряє свій пенсійний рахунок. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Кожен громадянин України має як права, так і обов'язки. Пенсіонери не виключення, вони повинні інформувати Пенсійний фонд України про певні зміни у своєму житті. Якщо цього вчасно не робити — це приведе до тимчасового припинення пенсійних виплат.

Про це попереджає пресслужба Пенсійного фонду України.

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Про які зміни потрібно повідомляти ПФУ

Деякі дані про пенсіонера мають важливе значення для Пенсійного фонду, адже їх зміна може впливати на розмір виплат людини або можливість їх отримання. Тож громадяни похилого віку повинні звітувати про:

  • зміну місця проживання;
  • зміну місця роботи або звільнення;
  • зміну прізвища, імені чи по батькові;
  • отримання нового ідентифікаційного коду;
  • заміну важливих документів, таких як паспорт;
  • початок чи припинення підприємницької діяльності.

Особисті дані та інформація про місце проживання важлива для коректного ведення електронної пенсійної справи, а відомості про роботу можуть вплинути на розмір пенсії. 

Якщо про порушення встановлених норм стане відомо з запізненням, пенсія може бути знижена на 20%. Це може статися через те, що пенсіонери, які не працюють, отримують доплати та надбавки, які не передбачені для працюючих. Тому такі, неправомірно нараховані суми, будуть списуватись з майбутніх виплат людини.

Як повідомити ПФУ про зміни

Пенсіонери мають до 10 днів, щоб повідомити про зміни. Це можна зробити:

  • онлайн через електронний портал ПФУ;
  • особисто в будь-якому відділенні Пенсійного фонду.

Своєчасне повідомлення гарантує стабільність виплат і запобігає плутанині та непотрібним проблемам з документацією.

Раніше ми писали, що деякі громадяни України працювали певну кількість років за кордоном. Однак, під час призначення пенсії, стаж отриманий там їм можуть не зарахувати. 

Також ми розповідали, що окрім основної виплати, деякі пенсіонери мають право на доплати. У 2025 році деякі громадяни похилого віку зможуть отримати понад 2 тис. грн надбавки.

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