Дефицитные кадры — как новые правила мобилизации повлияли на официальный бизнес

Военнообязанные у военкомата. Фото: Суспільне

В результате введения новых обязательств для работодателей по мобилизации мужчины массово отказываются от официального трудоустройства. Это создает серьезные проблемы для белого бизнеса.

Об этом говорится в материале Еспресо.Захід.

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Новые правила мобилизации

С 18 мая правительство Украины утвердило новый порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. Согласно новым требованиям, работодатели должны не только раздавать повестки своим работникам под их подпись, но и организовывать их доставку в пункты сбора территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Критическая ситуация на рынке труда

Текущая ситуация на рынке труда крайне сложна. Наем на работу водителей, электриков или сварщиков стал почти невыполнимой задачей.

Официальное трудоустройство мужчин становится редким явлением

К примеру, во Львовской области количество вакансий, предлагаемых областным центром занятости, уже несколько месяцев подряд превышает количество официально зарегистрированных безработных. Эта ситуация наблюдается на фоне существенного понижения количества безработных за последние два года. По состоянию на 1 марта 2022 года на учете состояли 5086 мужчин и 7675 женщин (39,9% и 60,1% соответственно). На 1 марта 2023 эти цифры изменились до 911 мужчин и 3 003 женщин (23,3% и 76,7%), а на 1 марта этого года — до 682 мужчин и 2 848 женщин (19,3% и 80,7 %).

На 1 мая количество безработных несколько возросло до 878 мужчин и 3593 женщин. Однако, если рассматривать только Львовский филиал, то к началу мая было только 207 безработных мужчин (15,3%) против 1 144 женщин (84,7%).

Изменения в рынке труда

"До войны соотношение мужчин и женщин на учете было в среднем 45/55. Сейчас мужчин минимум, а те, что есть, часто с инвалидностью, поэтому им не все вакансии подходят" , — отмечает руководитель Львовского филиала областного центра занятости Олег Рисный.

Он также подчеркивает, что специалисты по таким специальностям, как сварщик, токарь, фрезеровщик, редко попадали в центр занятости, поскольку всегда имели работу и хорошую зарплату. Сейчас найти таких специалистов становится еще труднее.

Влияние новых условий на рынок труда

Рисный отмечает, что среди вакансий в центре занятости немало предложений с зарплатой 15-20 тысяч гривен. При этом работодатели, работающие с центром занятости, предлагают легальную зарплату и официальное трудоустройство. Однако в нынешних условиях это часто становится минусом, а не плюсом.

Напомним, что Кабинет Министров внес некоторые изменения в порядок бронирования военнообязанных . Речь идет о постановлении №555. В то же время нардеп Дмитрий Наталуха рассказал о новых моделях бронирования от мобилизации.

Также известно, какие еще категории граждан кроме полиции могут быть забронированы от военного призыва.