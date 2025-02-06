Прекращение транзита российского газа и его импорт в отопительный сезон 2025: хватит ли Украине газа на зиму

Газотранспортное оборудование. Фото: УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно Украина начала импортировать небольшие объемы газа из других стран. Информация об этом появилась на фоне остановки транзита российского газа, обстрелов объектов ГТС Украины и разговоров о падении объемов голубого топлива в газохранилищах. При этом летом украинцев уверяли, что отопительный сезон будет пройден исключительно на газе собственной добычи.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит в ГТС Украины, хватит ли газа на отопительный сезон и почему его начали импортировать.

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Прекращение транзита российского газа

С 1 января 2025 года газотранспортная система Украины (ГТС) перешла в режим работы без транзита российского газа. В 7:00 по киевскому времени истек срок действия соглашения о взаимодействии между ООО "Оператор ГТС Украины" и ПАО "Газпром", которое регулировало работу физических точек соединения газотранспортных систем России и Украины.

В связи с этим была прекращена транспортировка природного газа через точку входа "Суджа" на восточную границу Украины к точкам выхода на западной и южной границах страны.

"Оператор ГТС Украины заблаговременно подготовил инфраструктуру к функционированию в режиме нулевого транзита и надежного газоснабжения украинских потребителей. Коллектив компании готов к работе в новых условиях", — подчеркнул генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.

При этом министр энергетики Герман Галущенко уверял, что прекращение транзита российского газа не повлияет на газоснабжение для граждан.

"Граждане абсолютно не почувствуют этого события, потому что газ соответственно и тепло мы будем обеспечить в дома каждого украинца", — сказал он.

По мнению экспертов, в случае отсутствия транзита ГТС перейдет на реверсный режим работы, что позволит транспортировать газ из подземных хранилищ, большая часть которых расположена на западе Украины, в восточные регионы. Таким образом, проблем с обеспечением всех областей топливом не возникнет. Однако определенные сложности отказ от транзита газа из РФ все же принес.

"Поскольку это внепроектный режим, могут возникать сложности с ослаблением давления в системе. Чтобы этого избежать, нужно поддерживать давление путем большего использования газоперекачивающих агрегатов и увеличить объем газа в подземных хранилищах", — отмечал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Кроме того, в западной прессе предупреждали, что остановка транзита российского газа может вызвать атаки России на украинскую ГТС. В частности эксперты Bloomberg отметили, что принимая решение об остановке транзита Украина должна учитывать необходимость защиты газотранспортной системы страны, длина которой составляет 38 600 километров.

Там добавили, что эта сеть является одной из крупнейших в мире и оставалась целой в течение последних трех лет, поскольку по ней транспортировался российский газ. Если транзит прекратится, система может стать мишенью для ракетных ударов, подобно тому, как это происходило с газовыми хранилищами и объектами энергетической инфраструктуры.

При этом Украина имела варианты продолжения транзита газа из РФ. По словам Владимира Омельченко власти Украины вели переговоры с Россией об обмене Запорожской АЭС на продолжение транзита российского газа в Европу.

"По информации экс-премьер-министра Молдовы Иона Стурза, украинское правительство проводило переговоры о сохранении транзита российского газа по территории Украины в обмен на возвращение ЗАЭС и прекращение обстрелов энергоинфраструктуры, но РФ отказалась от этого варианта", — написал Омельченко на своей странице в Facebook.

Что с запасами газа

В конце января экс-глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что уровень заполнения подземных хранилищ газа Украины приближается к 10%, что является одним из самых низких показателей за всю историю. По его словам такая ситуация может привести к серьезным трудностям в обеспечении газом во время сильных морозов.

Макогон подчеркнул, что при заполненности хранилищ на 10% проектная возможность отбора газа снизится до 60 млн кубометров в сутки. При этом текущее среднее потребление газа в стране составляет около 110 млн кубометров в сутки. Из этого объема 52 млн кубометров покрывается за счет собственной добычи, а оставшиеся 58 млн кубометров обеспечиваются подземными хранилищами и импортом.

В случае сильных морозов суточное потребление газа может увеличиться до 140-150 млн кубометров. Однако подземные хранилища не смогут выдать необходимые 90-100 млн кубометров в проектном режиме. В такой ситуации Украине придется срочно наращивать импорт газа в больших объемах, что может повлечь значительные финансовые затраты.

Макогон также критиковал "Нафтогаз" и Министерство энергетики за отказ от импорта газа летом, когда цены находились на уровне 300-350 долларов за тысячу кубометров.

"Нафтогаз летом мог покупать газ для импорта по 300-350 долларов за тыс. кубометров. Сейчас будет покупать где-то по 500-550. При этом Нафтогаз потратил более 13 млрд грн на закупку газа у частных добытчиков, от чего газа в ПХГ (подземные хранилища газа — ред.) больше не стало, а просто сменился собственник. А на эти средства летом можно было купить 800-900 млн кубометров импортного газа. Эти объемы бы очень сейчас помогли Украине", — написал экс-глава "Оператора ГТС Украины".

Следует отметить, что в сентябре председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил, что компания планирует обеспечить отопительный сезон 2024-2025 годов пользуясь исключительно украинским газом, а импортное голубое топливо, покупаемое за кредит ЕБРР, закупается как резерв. Согласно Меморандуму МВФ Украина намеревалась импортировать дополнительно 2-3 миллиарда кубометров газа для покрытия внутренних потребностей в течение отопительного периода.

При этом в "Нафтогазе" ответили на упрек Макогона и заявили, что имеют достаточные запасы газа для стабильного прохождения отопительного сезона 2024-2025 годов. Впрочем, там не отрицали, что импортировать газ таки пришлось.

"Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для устойчивого прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев — главный приоритет нашей работы. Группа "Нафтогаз" также импортирует топливо — должны быть готовы ко всем вызовам в условиях войны", — отметил глава "Нафтогаза" Роман Чумак.

В начале февраля стало известно, что "Нафтогаз" законтрактовал 100 млн кубометров газа на январь-март. При текущих ценах стоимость составляет около 50 млн евро.

С чем Украина закончит отопительный сезон

На начало отопительного сезона 2024 года украинские подземные хранилища газа были заполнены на 12,9 млрд кубометров. Однако, по словам Макогона, сейчас "Нафтогаз" может использовать только 3,4 млрд кубометров. Но в ПХГ находиться не только газ "Нафтогаза".

Эксперт отметил, что примерно 1,5 млрд кубометров это газ частных компаний. Этого запаса, по оценкам Макогона, может хватить до 1 апреля, после чего хранилища опустеют. Таким образом из нынешнего отопительного сезона Украина может выйти с почти пустыми хранилищами.

В результате министр энергетики Герман Галущенко признал, что до конца 2025 года Украине понадобится около 1 млрд кубометров импортного газа. Объем может увеличиться в зависимости от запасов на конец отопительного сезона 2024-2025 годов и последствий обстрелов газовой инфраструктуры.

"Безусловно, импорт газа нам нужен. А по объемам, то будем смотреть, с чем мы выйдем из этого сезона, учитывая, в том числе и последствия российских атак на газовую инфраструктуру. Посмотрим, но, думаю, точно не менее 1 млрд кубометров нужно будет импортировать до конца года. Возможно, даже больше", — сказал министр.

Галущенко подчеркнул, что атаки РФ влияют на внутреннюю добычу газа.

"Я не могу называть цифры. Серьезно влияет. Но все это имеет временное влияние. Мы понимаем, что с этим делать", — добавил он.

Напомним, по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко запасы газа в украинских хранилищах близки к историческому минимуму. Сейчас они достигают лишь 10% их общего объема.

Также стало известно изменится ли цена газа для бытовых потребителей в Украине с 1 февраля 2025 года. Некоторые потребители смогут не переплачивать за распределение голубого топлива.