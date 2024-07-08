Отключение электроэнергии — какие угрозы для плодоовощного бизнеса

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украинской плодоовощной ассоциации рассказали, какие ждут невзгоды некоторых аграриев из-за проблем с электроснабжением. В частности, ягодники готовятся к тому, что нехватка электроэнергии повлияет не только на цены на выращенный урожай, а также на формирование следующего.

Об этом рассказал президент ассоциации Тарас Баштанник, информирует издание SEEDS.

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По словам Баштанника, сейчас главной проблемой в плодоовощной сфере является электроэнергия. Из-за ее дефицита будет расти цена и себестоимость. Так, если в странах Европы есть международная цена на малину, то, соответственно, те, кто экспортируют, подстраиваются под цену.

"Если в Европе есть международная цена на малину, то, соответственно, вы экспортируете и подстраиваетесь под эту цену. Тогда что будет происходить? Тогда сырье будут покупать дешевле", — пояснил он.

Также регулярные отключения электроэнергии чреваты причиной других проблем в некоторых украинских хозяйствах. В частности, это может негативно повлиять на будущие урожаи. Так, если будут часто отключать электричество, то предприятия просто не будут успевать поливать растения, что критически сократит объемы урожайности. Именно от орошения зависит планирование будущего урожая, иначе спланировать не удастся.

"Любая ягодная, косточковая, плодовая или даже овощная культура, почти всегда должна выращиваться на орошении. Потому что без орошения просто невозможно что-то планировать. В таком случае один год вы будете собирать три тонны с гектара, другой год — десять, а потом снова две-три тонны", — заметил эксперт.

Однако львиная доля предприятий, выращивающих ягоды, собираются решать соответствующий вопрос с помощью генераторов, а для этого нужно не слишком много киловатт, добавил президент Украинской плодоовощной ассоциации.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы смогут самостоятельно снабжать себя электроэнергией. Правительство представило мероприятия, направленные на стимулирование развития альтернативных источников энергии и переход домохозяйств на альтернативные источники энергопотребления.

Мы также писали, что из-за возвращения многочасовых отключений электроэнергии в Украину в несколько раз выросли продажи зарядных станций, генераторов, павербанков и других средств для энергетической независимости. Известно, как изменилась динамика продаж этого оборудования и какие модели пользуются наибольшей популярностью.