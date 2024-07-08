Відключення електроенергії — які загрози для плодовоовочевого бізнесу

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Українській плодоовочевій асоціації розповіли, які чекають негаразди деяких аграріїв через проблеми з електропостачанням. Зокрема, ягідники готуються до того, що нестача електроенергії вплине не лише на ціни на вже вирощений врожай, а також на формування наступного.

Про це розповів президент асоціації Тарас Баштанник, інформує видання SEEDS.

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За словами Баштанника, зараз найголовнішою проблемою в плодоовочевій сфері є електроенергія. Через її дефіцит зростатиме ціна та собівартість. Так, якщо в країнах Європи є міжнародна ціна на малину, то, відповідно, ті, хто експортують, підлаштовуються під цю ціну.

"Якщо в Європі є міжнародна ціна на малину, то, відповідно, ви експортуєте і підлаштовуєтесь під цю ціну. Тоді що відбуватиметься? Тоді сировину купуватимуть дешевше", — пояснив він.

Також регулярні відключення електроенергії загрожують стати причиною інших проблем у деяких українських господарствах. Зокрема, це може негативно вплинути на майбутні врожаї. Так, якщо будуть часто вимикати електрику, то підприємства просто не будуть встигати поливати рослини, що критично скоротить обсяги врожайності. Саме від зрошення залежить планування майбутнього врожаю, інакше — спланувати не вдасться.

"Будь-яка ягідна, кісточкова, плодова або навіть овочева культура, майже завжди повинна вирощуватись на зрошенні. Бо без зрошення просто неможливо щось планувати. В такому випадку один рік ви будете збирати три тонни з гектара, інший рік — десять, а потім знову дві-три тонни", — зауважив експерт.

Проте левова частка підприємств, які вирощують ягоди, збираються вирішувати відповідне питання за допомогою генераторів, а для цього потрібно не надто багато кіловат, додав президент Української плодоовочевої асоціації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці зможуть самостійно забезпечувати себе електроенергією. Уряд презентував заходи, спрямовані на стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії та перехід домогосподарств на альтернативні джерела енергоспоживання.

Ми також писали, що через повернення багатогодинних відключень електроенергії в Україні в кілька разів зросли продажі зарядних станцій, генераторів, павербанків та інших засобів для енергетичної незалежності. Відомо, як змінилася динаміка продажів цього обладнання та які моделі користуються найбільшою популярністю.