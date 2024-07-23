Насколько подорожали генераторы в Украине в июле 2024 года и выгоднее ли покупать их за границей

Работающий генератор при выключении света. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В украинских городах продолжаются серьезные перебои с электричеством. Летний сезон значительно усугубил ситуацию с энергоснабжением. Текущие отключения света связаны с серией ракетных и дроновых атак на энергетические объекты, начавшиеся в конце марта этого года. В отличие от осени 2022 года, российские удары повредили генерирующие мощности. Кроме того, на летний период были запланированы плановые ремонтные работы на отечественных АЭС, что еще больше усугубило ситуацию со светом. Подготовиться к длительным отключениям возможно, но это требует значительных затрат, особенно учитывая нынешний рост цен на генераторы.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на генераторы в Украине в июле 2024 года и сколько они стоят за рубежом.

Читайте также:

Какая ситуация в энергетике Украины

В Министерстве энергетики сообщили об усложнении ситуации в энергетической системе страны. Это связано с массированными атаками России, ежедневными повреждениями сетей, ремонтными работами и жаркой погодой.

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона заявила, что ситуация в энергосистеме Украины значительно ухудшилась по сравнению с предыдущими неделями из-за массированных атак России и аномальной жары.

"Мы видим, насколько сложной остается ситуация во всей энергетической системе из-за массированных атак России, значительных потерь, ежедневных дополнительных повреждений сетей и линий электропередачи. Кроме того, продолжается ремонтная кампания практически на всех объектах, техническое обслуживание, чтобы подготовиться к отопительному сезону", — отметила она.

Замминистра также подчеркнула, что высокая температура в Украине увеличивает уровень потребления, что приводит к дефициту в энергосистеме.

Также Гринчук сообщила, что недавно на одном из энергообъектов произошел сбой, в результате чего пришлось применять графики аварийных отключений.

При этом недавно в "Энергоатоме" сообщили, что им удалось досрочно подключить к сети очередной энергоблок после погрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования.

По данным компании, благодаря оперативной работе украинских атомщиков возвращение энергоблока в штатный режим должно значительно усилить национальную энергосеть. Однако пока это не сильно повлияло на интервалы отключения света у потребителей.

При этом пресс-секретарь "Укрэнерго" Мария Цатурян заявила, что отключений электроэнергии станет меньше или они будут менее продолжительными уже в августе.

"В августе должно немного уменьшиться объем ограничений. Это связано с тем, что некоторые энергетические объекты вернутся в работу после плановых ремонтов. Конечно, если не будет новых российских ударов", — отметила Цатурян.

Она подчеркнула, что на ситуацию с энергоснабжением домов украинцев зимой будут влиять интенсивность обстрелов и успешность противодействия российским атакам со стороны сил обороны, а также количество оборудования, которое удастся восстановить на украинских электростанциях.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что улучшение ситуации в украинской энергосистеме ожидается с 20-х чисел июля.

"Ситуация в энергетике должна улучшиться уже с 20-х чисел этого месяца. Продолжаем децентрализацию энергетики. Есть программы поддержки для домохозяйств, ОСМД, малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, чтобы все могли установить дополнительную генерацию и мини-ТЭЦ. Даем гранты и льготные кредиты", – подчеркнул он.

Как изменились цены на генераторы в Украине и сколько они стоят за границей

Изменение цен на генераторы мы анализировали с помощью данных украинского онлайн-сервиса для выбора товаров и сравнения их стоимости Hotline. Кроме того, мы проанализировали цены на эти генераторы в странах ЕС. Для сравнения стоимости мы выбрали 5 самых популярных генераторов по данным Hotline и сравнили цены на них сейчас и в начале весны.

Инверторный бензиновый генератор MaXpeedingRODS MXR3500

Первая в нашем списке и популярная на Hotline модель. Она имеет мощность 3 кВт и продолжительность работы 4,5 часа (при погрузке 50%). В начале марта такой генератор стоил 25 549 грн. Сейчас эта модель в среднем продается по 30 122 грн. Таким образом, подорожание составило почти 18%.

Цены на генератор MaXpeedingRODS MXR3500 на Hotline.

Цены на MaXpeedingRODS MXR3500 на официальном сайте производителя: 600 фунтов (примерно 32 280 грн). Следует отметить, что доставка товаров в Украину из стран ЕС может обойтись до 20 тыс. грн.

Цены на генератор MaXpeedingRODS MXR3500 на официальном сайте производителя

Инверторный комбинированный генератор (газ-бензин) EcoFlow Smart Generator Dual Fuel

Первая модель EcoFlow в нашем списке. Генератор имеет мощность 1,8 кВт на бензине и 1,6 кВт на газ. Автономность работы составляет 3,5 часа. Это тоже первый генератор в нашем списке, который потерял в цене. Причем достаточно существенно. В начале марта EcoFlow Smart Generator Dual Fuel стоил 54 723 грн. Сейчас эта модель в среднем продается по 52 518 грн. Таким образом, генератор подешевел на 4%.

Цены на генератор EcoFlow Smart Generator Dual Fuel на Hotline

Цены на Smart Generator Dual Fuel в немецком гипермаркете электроники Conrad: 955 евро (примерно 43 160 грн).

Цены на генератор EcoFlow Smart Generator Dual Fuel на Conrad

Синхронный бензиновый генератор Hyundai HHY 3050FE

Следующий генератор в нашем списке имеет мощность 2,8 кВт и может работать 15 часов при погрузке в 50%. Цены на эту модель тоже упали. Удешевление составило около 2%. В начале весны такой генератор в среднем стоил 18 571 грн. Сейчас его средняя цена составляет 18 300 грн.

Цены на генератор Hyundai HHY 3050FE на Hotline.

Цены на Hyundai HHY 3050FE в магазине генераторов и электростанций Etsenergy: 507 евро (примерно 22 910 грн).

Цены на генератор Hyundai HHY 3050FE на Etsenergy

Инверторный бензиновый генератор EcoFlow Smart Generator

Еще одна модель от EcoFlow, работающая только на бензине. Имеет мощность 1,8 кВт и 3,5 часа автономной работы. В отличие от предыдущей модели EcoFlow, этот генератор подорожал на 11%. Весной он стоил 48 186 грн. Сейчас его средняя цена составляет 53 629 грн.

Цены на генератор EcoFlow Smart Generator на Hotline

Цены на EcoFlow Smart Generator в строительном супермаркете ManoMano: 1275,78 евро (примерно 57 630 грн).

Цены на генератор EcoFlow Smart Generator на ManoMano

Инверторный комбинированный генератор (газ-бензин) Konner&Sohnen KS 2000iG S

Последний генератор в нашем списке. Konner&Sohnen KS 2000iG S имеет мощность 1,8 кВт. Автономность его работы при погрузке 50% составляет 6,25 часа. Осенью он стоил 26 720 грн. Сегодня его стоимость — 29 066 грн. Генератор подорожал на 8%.

Цены на генератор Konner&Sohnen KS 2000iG S на Hotline

Цены на Konner&Sohnen KS 2000iG S в строительном супермаркете ManoMano: 629 евро (примерно 28 430 грн).

Цены на генератор Konner&Sohnen KS 2000iG S на ManoMano

Напомним, в Госэнергонадзоре рассказали, когда уменьшатся объемы отключений света. По окончании жары продолжительность отключений энергоснабжения снизится.

Также мы писали, что Кабинет министров ввел норму, согласно которой свет не будет отключен в прифронтовых зонах. Также отключений не будет вблизи границы с Россией и Белоруссией.