Наскільки здорожчали генератори в Україні у липні 2024 року та чи вигідніше купувати їх за кордоном

Працюючий генератор під час вимкнення світла. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В українських містах продовжуються серйозні перебої з електрикою. Літній сезон значно погіршив ситуацію з енергопостачанням. Поточні відключення світла пов'язані із серією ракетних та дронових атак на енергетичні об'єкти, що розпочалися наприкінці березня цього року. На відміну від осені 2022 року, російські удари пошкодили генеруючі потужності. Крім того, на літній період було заплановано планові ремонтні роботи на вітчизняних АЕС, що ще більше погіршило ситуацію зі світлом. Підготуватися до тривалих відключень можливо, але це потребує значних витрат, особливо з огляду на нинішнє зростання цін на генератори.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на генератори в Україні у липні 2024 року та скільки вони коштують на за кордоном.

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Яка ситуація в енергетиці України

У Міністерстві енергетики повідомили про ускладнення ситуації в енергетичній системі країни. Це пов'язано з масованими атаками Росії, щоденними пошкодженнями мереж, ремонтними роботами та спекотною погодою.

Заступник міністра енергетики України Світлана Грінчук в ефірі телемарафону заявила, що ситуація в енергосистемі України значно погіршилася порівняно з попередніми тижнями через масовані атаки Росії та аномальну спеку.

"Ми бачимо, наскільки складною залишається ситуація в усій енергетичній системі через масовані атаки Росії, значні втрати, щоденні додаткові пошкодження мереж і ліній електропередачі. Крім того, триває ремонтна кампанія практично на всіх об'єктах, технічне обслуговування, щоб підготуватися до опалювального сезону", – зазначила вона.

Заступниця міністра також наголосила, що висока температура в Україні збільшує рівень споживання, що призводить до дефіциту в енергосистемі.

Також Грінчук повідомила, що нещодавно на одному з енергооб'єктів стався збій, внаслідок чого довелося застосовувати графіки аварійних відключень.

При цьому нещодавно в "Енергоатомі" повідомили, що їм вдалося достроково під'єднати до мережі черговий енергоблок після навантаження ядерного палива та планового ремонту обладнання.

За даними компанії, завдяки оперативній роботі українських атомників повернення енергоблока до штатного режиму має значно посилити національну енергомережу. Однак, поки що це не сильно вплинуло на інтервали відключення світла у споживачів.

При цьому прес-секретар "Укренерго" Марія Цатурян заявила, що відключень електроенергії стане менше або вони будуть менш тривалими вже в серпні.

"В серпні має трохи зменшитися обсяг обмежень. Це пов'язано з тим, що деякі об'єкти енергетичні повернуться в роботу після планових ремонтів. Звісно, якщо не буде нових російських ударів", — зазначила Цатурян.

Вона наголосила, що на ситуацію з енергопостачанням будинків українців узимку впливатимуть інтенсивність обстрілів та успішність протидії російським атакам з боку Сил оборони, а також кількість обладнання, яке вдасться відновити на українських електростанціях.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що поліпшення ситуації в українській енергосистемі очікується з 20-х чисел липня.

"Ситуація в енергетиці має покращитися вже з 20-х чисел цього місяця. Продовжуємо децентралізацію енергетики. Маємо програми підтримки для домогосподарств, ОСББ, малого та середнього бізнесу, великого бізнесу, аби всі могли встановити додаткову генерацію. Це і сонячні панелі, і вітряки, і міні-ТЕЦ. Даємо гранти та пільгові кредити", — наголосив він.

Як змінились ціни на генератори в Україні та скільки вони коштують за кордоном

Зміну цін на генератори ми аналізували за допомогою даних українського онлайн-сервісу для вибору товарів і порівняння їх вартості — Hotline. Крім того, ми проаналізували ціни на ці ж генератори у країнах ЄС. Для порівняння вартості ми вибрали 5 найпопулярніших генераторів за даними сервісу Hotline та порівняли ціни на них зараз та на початку весни.

Інверторний бензиновий генератор MaXpeedingRODS MXR3500

Перша у нашому списку та найпопулярніша на Hotline модель. Вона має потужність 3 кВт та тривалість роботи 4,5 години (при навантаженні 50%). На початку березня такий генератор коштував 25 549 грн. Зараз ця модель в середньому продається за 30 122 грн. Таким чином подорожчання становило майже 18%.

Ціни на генератор MaXpeedingRODS MXR3500 на Hotline

Ціни на MaXpeedingRODS MXR3500 на офіційному сайті виробника: 600 фунтів (приблизно 32 280 грн). Слід зазначити, що доставка товарів в Україну з країн ЄС може коштувати до 20 тис. грн.

Ціни на генератор MaXpeedingRODS MXR3500 на офіційному сайті виробника

Інверторний комбінований генератор (газ-бензин) EcoFlow Smart Generator Dual Fuel

Перша модель від EcoFlow в нашому списку. Генератор має потужність 1,8 кВт на бензині та 1,6 кВт на газу. Автономність роботи становить 3,5 години. Це також перший генератор в нашому списку, який втратив в ціні. При чому достатньо істотно. На початку березня EcoFlow Smart Generator Dual Fuel коштував 54 723 грн. Зараз ця модель в середньому продається за 52 518 грн. Таким чином генератор здешевшав на 4%.

Ціни на генератор EcoFlow Smart Generator Dual Fuel на Hotline

Ціни на Smart Generator Dual Fuel у німецькому гіпермаркеті електроніки Conrad: 955 євро (приблизно 43 160 грн).

Ціни на генератор EcoFlow Smart Generator Dual Fuel на Conrad

Синхронний бензиновий генератор Hyundai HHY 3050FE

Наступний генератор у нашому списку має потужність 2,8 кВт та може працювати 15 годин при навантаженні у 50%. Ціни на цю модель також впали. Здешевшання склало майже 2%. На початку весни такий генератор в середньому коштував 18 571 грн. Зараз його середня ціна дорівнює 18 300 грн.

Ціни на генератор Hyundai HHY 3050FE на Hotline

Ціни на Hyundai HHY 3050FE у магазині генераторів та електростанцій Etsenergy: 507 євро (приблизно 22 910 грн).

Ціни на генератор Hyundai HHY 3050FE на Etsenergy

Інверторний бензиновий генератор EcoFlow Smart Generator

Ще одна модель від EcoFlow, яка працює тільки на бензині. Має потужність 1,8 кВт та 3,5 години автономної роботи. На відміну від попередньої моделі EcoFlow цей генератор здорожчав на 11%. Навесні він коштував 48 186 грн. Зараз його середня ціна становить 53 629 грн.

Ціни на генератор EcoFlow Smart Generator на Hotline

Ціни на EcoFlow Smart Generator у будівельному супермаркеті ManoMano: 1275,78 євро (приблизно 57 630 грн).

Ціни на генератор EcoFlow Smart Generator на ManoMano

Інверторний комбінований генератор (газ-бензин) Konner&Sohnen KS 2000iG S

Останній генератор у нашому списку. Konner&Sohnen KS 2000iG S має потужність 1,8 кВт. Автономність його роботи при навантаженні 50% становить 6,25 години. Восени він коштував 26 720 грн. Сьогодні його вартість — 29 066 грн. Генератор здорожчав на 8%.

Ціни на генератор Konner&Sohnen KS 2000iG S на Hotline

Ціни на Konner&Sohnen KS 2000iG S у будівельному супермаркеті ManoMano: 629 євро (приблизно 28 430 грн).

Ціни на генератор Konner&Sohnen KS 2000iG S на ManoMano

Нагадаємо, в Держенергонагляді розповіли, коли зменшаться обсяги відключень світла. Після закінчення спеки тривалість відключень енергопостачання зменшиться.

Також ми писали, що Кабінет міністрів запровадив норму, згідно з якою світло не відключатимуть у прифронтових зонах. Також відключень не буде поблизу кордону з Росією та Білоруссю.