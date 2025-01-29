Какие цены на продукты в Украине на Швейцарии

Товары в супермаркете "Сильпо". Фото: Google Maps

В Украине и Швейцарии кардинально разные цены на продукты питания. В частности, речь идет о базовом наборе, который покупают люди.

Чтобы узнать, где продукты дешевле, журналисты Новини.LIVE провели собственное исследование и объявили международную инспекцию цен.

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В Киеве журналист Александр Саюн проинспектировал цены в украинском "Сільпо", а Галина Остаповец — в популярной швейцарской сети Coop.

Как выяснили представители СМИ, десяток яиц в Украине обойдется покупателю в 65 грн, зато в Швейцарии за 6 штук придется выложить аж 200 грн. Хлеб у нас стоит 27-51 грн, за рубежом цена буханки - 180-250 грн. В киевском супермаркете стоимость почти килограмма куриного бедра с частью спины — 68 грн. В Швейцарии же 250 грамм курицы будет стоить — 600 грн.

Схожая ситуация и с рядом других продуктов и дополнений. Так, молоко в Украине стоит от 50 до 68 грн за литр, в Швейцарии 85 грн. Килограмм сахара украинцы могут приобрести за 33 грн, а в Швейцарии за 80 грн. Кроме того, 850 мл растительного масла марки "Олейна" в "Сильпо" стоит 78 грн, а в Швейцарии стоимость литрового масла в бутылках 180 грн.

В то же время фрукты и овощи имеют разную стоимость, и в Украине ряд позиций являются более дорогими, чем в Швейцарии. Так, если яблоки в украинском магазине стоят 49-60 грн за килограмм, а в швейцарской сети 115 грн, то с помидорами ситуация другая. Их стоимость в Украине колеблется от 229 до 370 грн за килограмм, а в Швейцарии почти 300 грн. Такие же обстоятельства и с огурцами, поскольку в "Сильпо" килограмм огурцов будут стоить 400 грн за килограмм, а в магазинах Coop 46 грн за единицу товара.

Напомним, недавно мы писали, что молочные продукты сильно выросли в цене в течение 2024 года. Однако в некоторых супермаркетах благодаря скидкам и акциям товар можно купить дешевле.

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