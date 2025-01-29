Які ціни на продукти в Україні на Швейцарії

Товари в супермаркеті "Сільпо". Фото: Google Maps

В Україні та Швейцарії кардинально різні ціни на продукти харчування. Зокрема, мова йде про базовий набір, який купують люди.

Щоб дізнатись, де продукти дешевше, журналісти Новини.LIVE провели власне дослідження та оголосили міжнародну інспекцію цін.

Читайте також:

Яка вартість продуктів в Україні та Швейцарії

У Києві журналіст Олександр Саюн проінспектував ціни в українському "Сільпо", а Галина Остаповець — у популярній швейцарській мережі Coop.

Як з'ясували представники ЗМІ, десяток яєць в Україні обійдеться покупцю у 65 грн, натомість у Швейцарії за 6 штук доведеться викласти аж 200 грн. Хліб у нас коштує 27-51 грн, за кордоном ціна буханця — 180-250 грн. У київському супермаркеті вартість майже кілограму курячого стегна з частинкою спини — 68 грн. У Швейцарії ж 250 грам курки коштуватиме — 600 грн.

Схожа ситуація і з низкою інших продуктів і доповнень. Так, молоко в Україні коштує від 50 до 68 грн за літр, у Швейцарії 85 грн. Кілограм цукру українці можуть придбати за 33 грн, а в Швейцарії за 80 грн. Крім того, 850 мл олії марки "Олейна" у "Сільпо" коштує 78 грн, а у Швейцарії вартість літрової олія у пляшках 180 грн.

Водночас фрукти та овочі мають різну вартість, і в Україні низка позицій є більш дорожчими, ніж у Швейцарії. Так, якщо яблука в українському магазині коштують 49-60 грн за кілограм, а у швейцарській мережі 115 грн, то з помідорами ситуація інша. Їх вартість в Україні коливається від 229 до 370 грн за кілограм, а у Швейцарії майже 300 грн. Такі ж обставини і з огірками, оскільки у "Сільпо" кілограм огірків коштуватимуть 400 грн за кілограм, а магазинах Coop 46 грн за одиницю товару.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що молочні продукти сильно виросли в ціні протягом 2024 року. Проте в деяких супермаркетах завдяки знижкам та акціям товар можна купити дешевше.

Також ми повідомляли, в якому магазині найдешевші курячі яйця.