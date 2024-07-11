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Дарственная в Украине — как оформить и сколько это стоит

11 июля 2024 20:05
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Дарение имущества в Украине — как оформить договор и сколько это стоит
Женщина за столом. Фото: Pexels
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине, как и в других правовых государствах, можно стать владельцем недвижимости не только из-за покупки, но и путем наследства или дарственной. Это касается любой недвижимости: гаражи, земельные участки, квартиры или дома могут быть переданы по наследству или в дар.

О том, как оформить дарственную и сколько это стоит, рассказали в консалтинговой компании "Парето".

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Подробнее об оформлении дарственной

Основанием для заключения договора дарения является статья 717 Гражданского кодекса Украины, предусматривающая, что этот документ подтверждает передачу права собственности на имущество от дарителя к одаренному безвозмездно. Такая передача может произойти немедленно или в будущем в зависимости от определенных условий.

Дарение является двусторонним соглашением, при котором даритель понимает, что не получает материальной выгоды, тогда как одаренный получает имущественную выгоду. Даритель может передать право собственности только на недвижимость, принадлежащую ему на законных основаниях и подтвержденная соответствующими документами, то есть арендованную недвижимость дарить нельзя.

Сколько стоит оформление дарственной в Украине

Оформление договора дарения стоит минимум 8 000 гривен, если одаренным является родственник первой или второй степени родства. В случае, когда одаренным является иностранец или постороннее лицо, стоимость оформления будет значительно выше.

При дарении недвижимости родственникам первой или второй степени родства необходимо уплатить государственную пошлину в размере 1% стоимости недвижимости. В общую стоимость входят:

  • Оформление дарственной — от 3 500 грн.
  • Внесение договора в реестр — 1 800 грн.
  • Оценка недвижимого имущества — от 2 500 грн.
  • Государственный налог — 1% от стоимости недвижимости.
  • При дарении дальнему родственнику или не родственнику — дополнительные 5% и 1,5% военного сбора.
  • Если дарение осуществляется нерезиденту, нужно уплатить 18% налога и 1,5% военного сбора от оценочной стоимости недвижимости.

Даритель и одаряемый должны присутствовать при оформлении сделки. После заключения договора дарения нотариус выдает выписку из Реестра имущественных прав на нового владельца. С тех пор даритель лишается права собственности, а одаряемый его приобретает.

Какие документы нужны

Для заключения договора дарения дарителю необходимо иметь следующие документы:

  • Паспорт и код налогоплательщика.
  • Акт оценки недвижимости.
  • Справку о зарегистрированных лицах на жилой площади.
  • Правоустанавливающий документ на недвижимость.
  • Письменное согласие второго супруга, если недвижимость была приобретена в браке.
  • Разрешение органа опеки и попечительства, если одаряемому менее 18 лет или зарегистрированы несовершеннолетние.

Что еще стоит знать

Напомним, Украине изменились нормы законодательства, касающиеся правил принятия наследства. В частности, вернули сроки, действовавшие до войны.

Мы также сообщали, что известие о том, что родственники умерших в Украине могут получить наследство с банковских карточек, приобретает актуальность. Согласно законодательству, родственники имеют право на наследство, если они обнаруживают наличие банковских счетов или карт умершего лица, даже если эта информация не была указана в завещании или других документах о наследстве.

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