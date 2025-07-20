Черное удостоверение в Украине — как оформить и какие льготы предоставляет документ

Женщина с ребенком в парке. Фото: УНИАН

В Украине льготы от государства получают члены семьи участника боевых действий (УБД), а также семьи погибших защитников. Так, жене (мужу) родителям и детям павшего воина могут выдать так называемое "черное" удостоверение, которое позволяет пользоваться скидками.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом стоит знать.

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Кому выдают "черное" удостоверение

Удостоверение черного цвета — это документ, который выдают в ТЦК и СП членам семей военнослужащих, погибших во время несения службы, то есть, как правило, не во время боевых действий. Выдача такого удостоверения регламентируется Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих". Право получить такой документ закреплено за:

родителями;

одним из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, получает он пенсию или нет;

детьми погибшего;

детьми, которые живут в семьях, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

детьми, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Какие льготы можно получить с "черным" удостоверением

Наличие черного удостоверения предоставляет его владельцам следующие преференции:

скидки на коммунальные услуги (около 50%);

возможность санаторно-курортного лечения;

бесплатный проезд в общественном транспорте.

Как получить "черное" удостоверение

Для этого представитель семьи погибшего военного предоставляет заявление в ТЦК. Также нужно будет предъявить свидетельство о смерти и заключение ВВК, в котором есть сведения о гибели человека во время несения военной службы. Можно также передать акт служебного расследования смерти военнослужащего.

Какими льготами могут воспользоваться дети с черным удостоверением

Какие льготы предоставляет "черное" удостоверение детям

Речь о:

санаторно-курортное лечение;

бесплатном проезде всеми видами городского общественного транспорта (кроме такси) в пределах района по месту жительства;

50% скидку при пользовании междугородним железнодорожным, воздушным, водным и автотранспортом;

внеочередные места в детских учреждениях по месту жительства.

Ранее мы рассказывали, какими льготами могут воспользоваться семьи пропавших без вести военных. Важно знать, что такое право есть не у всех родственников защитника. Узнавайте также о 10 самых популярных льгот для УБД.