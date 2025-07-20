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Главная Финансы Черное удостоверение в 2025 году — что за документ и как получить

Черное удостоверение в 2025 году — что за документ и как получить

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 13:38
Черное удостоверение в Украине — как оформить и какие льготы предоставляет документ
Женщина с ребенком в парке. Фото: УНИАН

В Украине льготы от государства получают члены семьи участника боевых действий (УБД), а также семьи погибших защитников. Так, жене (мужу) родителям и детям павшего воина могут выдать так называемое "черное" удостоверение, которое позволяет пользоваться скидками.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом стоит знать.

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Кому выдают "черное" удостоверение

Удостоверение черного цвета — это документ, который выдают в ТЦК и СП членам семей военнослужащих, погибших во время несения службы, то есть, как правило, не во время боевых действий. Выдача такого удостоверения регламентируется Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих". Право получить такой документ закреплено за:

  • родителями;
  • одним из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, получает он пенсию или нет;
  • детьми погибшего;
  • детьми, которые живут в семьях, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
  • детьми, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Какие льготы можно получить с "черным" удостоверением

Наличие черного удостоверения предоставляет его владельцам следующие преференции:

  • скидки на коммунальные услуги (около 50%);
  • возможность санаторно-курортного лечения;
  • бесплатный проезд в общественном транспорте.

Как получить "черное" удостоверение

Для этого представитель семьи погибшего военного предоставляет заявление в ТЦК. Также нужно будет предъявить свидетельство о смерти и заключение ВВК, в котором есть сведения о гибели человека во время несения военной службы. Можно также передать акт служебного расследования смерти военнослужащего.

Какими льготами могут воспользоваться дети с черным удостоверением

Какие льготы предоставляет "черное" удостоверение детям

Речь о:

  • санаторно-курортное лечение;
  • бесплатном проезде всеми видами городского общественного транспорта (кроме такси) в пределах района по месту жительства;
  • 50% скидку при пользовании междугородним железнодорожным, воздушным, водным и автотранспортом;
  • внеочередные места в детских учреждениях по месту жительства.

Ранее мы рассказывали, какими льготами могут воспользоваться семьи пропавших без вести военных. Важно знать, что такое право есть не у всех родственников защитника. Узнавайте также о 10 самых популярных льгот для УБД.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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