Чорне посвідчення в Україні — як оформити та які пільги надає документ

Жінка з дитиною у парку. Фото: УНІАН

В Україні пільги від держави отримують члени сім'ї учасника бойових дій (УБД), а також родини загиблих захисників. Так, дружині (чоловікові) батькам та дітям полеглого воїна можуть видати так зване "чорне" посвідчення, яке дозволяє користуватися знижками.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це варто знати.

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Кому видають "чорне" посвідчення

Посвідчення чорного кольору — це документ, який видають у ТЦК та СП членам родин військовослужбовців, які загинули під час несення служби, тобто, як правило, не під час бойових ситуацій. Видача такого посвідчення регламентується Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців" Право отримати такий документ закріплене за:

батьками;

одним із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, отримує він пенсія чи ні;

дітьми загиблого;

дітьми, які живуть у сім'ях, але вони стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

дітьми, обоє батьків яких загинули або зникли безвісти.

Які пільги можна отримати з "чорним" посвідченням

Наявність чорного посвідчення надає його власникам такі преференції:

знижки на комунальні послуги (близько 50%);

можливість санаторно-курортного лікування;

безплатний проїзд в громадському транспорті.

Як отримати "чорне" посвідчення

Для цього представник родини загиблого військового надає заяву до ТЦК. Також потрібно буде пред'явити свідоцтво про смерть та висновок ВЛК, в якому є відомості про загибель людини під час несення військової служби. Можна також передати акт службового розслідування смерті військовослужбовця.

Якими пільгами можуть скористатися діти з чорним посвідченням

Які пільги надає "чорне" посвідчення дітям

Йдеться про:

санаторно-курортне лікування;

безоплатний проїзд усіма видами міського громадського транспорту (крім таксі) у межах району за місцем проживання;

50% знижку при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автотранспортом;

позачергові місця у дитячих закладах за місцем проживання.

Раніше ми розповідали, якими пільгами можуть скористатися родини зниклих безвісти військових. Важливо знати, що таке право є не у всіх родичів захисника. Дізнавайтесь також про 10 найпопулярніших пільг для УБД.